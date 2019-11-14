Архитектор Владимир Шухов: На ремонт исторического центра Петербурга нужно полтриллиона рублей

Месяц назад правнук великого архитектора Шухова высказал идею, которая взбудоражила всех петербуржцев и тех, кто просто любит Северную столицу. По его мнению надо снести весь исторический центр города. Мол, он обветшал, устарел, не отвечает современным требованиям и поддерживать его облик слишком затратно. И ладно бы эту идеи он озвучил только у себя на странице в соцсетях. Ее вынесли на публичное обсуждение и сделали едва ли не главной темой VIII Международного культурного форума в Петербурге. То, что дискуссия станет такой горячей, не ожидал, кажется, ни один из участников. Хотя когда за один стол переговоров садятся представители бизнеса, власти и креативной молодежи, чего еще ожидать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743835" frameborder="0"></iframe> Покрас Лампас - о сложности интеграции искусства в город.Олег ЗОЛОТО

- Город попал в ловушку своего величия. Вы только вдумайтесь в эти цифры! В историческом центре Петербурга около 3 тысяч объектов культурного наследия и около 14 тысяч исторических зданий, - привел данные президент Фонда «Шуховская башня», член Союза художников России Владимир Шухов. - Визуальное обследование специалистами каждого из них составляет около 150 тысяч рублей, умножаем на количество, получается примерно 2, 5 миллиарда. По итогам обследования 350 зданий в 2013 году были вот такие результаты: около 7% объектов находятся в предаварийном состоянии и требуют комплексного ремонта, который обойдется в сумму не менее 1 миллиарда за среднее здание площадью 5 тысяч квадратов, а это в итоге примерно 240 миллиардов. А если добавить еще ремонт фасадов, из средней стоимости 4 тысячи за квадратный метр, то по самым скромным подсчетам сумма легко возрастает до полутриллиона! На заметку – бюджет расходов России в 2019-ом году – 18 триллионов. Да это же всей стране надо работать, чтобы восстановить один город!

- Я считаю, что это просто смешные цифры! - взял слово президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. – И если они нужны, то надо их искать. Восстанавливать и реконструировать здания необходимо, это наше наследие, наш долг, так сказать. К слову, очень хорошо, что эта дискуссия проходит в здании Главного штаба. Вот вам удачный пример, как можно использовать исторический объект в новом качестве, дав вторую жизнь!

Культурный форум проходит в Петербурге с 14 по 16 ноября.Фото: Олег ЗОЛОТО

- И я еще несколько примеров приведу, и не только в центре: допустим, Севкабель порт, - подхватил модный художник граффитист Покрас Лампас, который тоже стал участником встречи. – Это стало общественным пространством, открытым для творчества, креатива, туда, на край Васильевского острова, стремятся попасть, и это место можно сделать еще лучше. Я считаю, что разрушать нельзя, нужно наладить диалог, интегрировать арт в ткань города, как это происходит в Лондоне, в Риме. Это ведь не просто красиво, но еще и негласная навигация, ориентиры в городе. Я работаю с бизнесом, вижу, как хозяева заведений, с любовью создающие интерьер, хотят еще и рядом со зданием облагородить пространство. Но нет, у нас так рьяно защищают все историческое, что даже арт-объекты, граффити на фасадах, признаны незаконной деятельностью, якобы уродующей здания. Художники и рады бы творить в Петербурге, создавать что-то новое и креативное, но им не дают, в итоге они уезжают в другие города. А это неправильно.

- В прошлом году был рекорд, в Петербург привлекли огромные деньги, как из бюджета города, федерации, так и за счет частных инвестиций, получилось порядка 20 млрд рублей, - парировал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. – И будем продолжать изыскивать средства. Что делать? Больше зарабатывать городу, больше давать заработать бизнесу в городе, чтобы были инвестиции. Скажу честно, больше всего сложностей с жилым фондом, та ошибка, которую мы допустили в 90-е с массовой приватизацией, теперь создает проблемы. Так как у здания много собственников, и у каждого свое мнение по поводу ремонта, невозможно быстро решить проблему.

Покрас Лампас.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы еще лет 30 можем рассуждать, а потом будет поздно, - возмутился управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. – Нужно действовать! И прежде всего смягчить жесткие требования ко всему историческому, к примеру, можно же оставить только видимый фасад, а все остальное перестроить и сделать пригодным для жизни. И мне непонятно ограничение по высоте, которое появилось после отчаянной борьбы жителей против Лахта-центра. В современном развивающемся городе это даже странно.

А КАК У НИХ?

На встрече были также представители из Вены и Парижа, европейские города, которые очень сильно защищают свою историю.

- У нас было похожее обсуждение в 60-е годы, тогда власти хотели полностью снести весь центр, - вспомнил вице-президент Академии культуры Франции Бертран Лемуа. – Были даже подробные проекты, что должно появиться на месте старых зданий. Но, к счастью, до воплощения в жизнь не дошло. Надеюсь, и в Петербурге не произойдет. У этого города свой отличительный стиль, он не высокий, в среднем 5 этажей, да и не нужно здесь небоскребов, пускай они будут лучше в Дубаи.

В Австрии, где особенно бережно относятся к своей истории, проблему решали в несколько этапов. Один из них – изменение трафика.

- Мы полностью перекроили схему движения в центре города, сделали ее удобной для всех: и для пешеходов, и для велосипедистов, и для водителей авто, - рассказал управляющий объектом всемирного наследия «Исторический центр город Вена» Рудольф Цунке. – И это помогло снизить нагрузку.