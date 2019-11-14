«Богомолов против Google»: Известный российский режиссер отчитал представителя зарубежной компании на Культурном форуме

Первым крупным событием Международного культурного форума 2019 стала дискуссия «Голос искусства в медиапространстве». В президиуме Атриума Главного штаба места заняли Министр культуры Владимир Мединский, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, Замепред Правительства РФ Ольга Голодец и зарубежные гости - главный редактор The Art Newspaper Элисон Коул, глава отдела стратегических проектов Google Дона Раз Леви и другие спикеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743835" frameborder="0"></iframe> Покрас Лампас - о сложности интеграции искусства в город.Олег ЗОЛОТО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Речь шла о том, как медиа влияют на искусство и почему к этому направлению растет интерес зрителей. В пример они привели выставки. В Эрмитаж и Русский музей посетители могут стоять часами. Когда речь идет об Айвазовском или Репине горожан не пугает даже 20-градусный мороз.

- Спрос на искусство растет в геометрической прогрессии. Например, посещение выставок на территории России за последние 10 лет увеличилось в 1,7 раза. Только за прошлый год в музеи пришли 154 миллиона раз. Это огромная цифра. Высоки спрос мы видим и на театральные постановки – 40 миллионов посетителей, - поделилась статистикой Ольга Голодец. – Мы должны отвечать современным вызовам общества. И мы к этому стремимся.

Ее поддержал министр культуры Владимир Мединский. Он рассказал о портале культура.рф – площадке, где находятся тысячи спектаклей, лекций, документальных, отчасти художественных фильмов и научно-популярных передач.

- Есть трансляции, которые организуются централизовано. Есть те, которые проводятся сетевым образом местными региональными учреждениями культуры. Любой районный ДК, если к нему приехал известный музыкант, лектор, может к нам обратиться. Мы помогаем обеспечить трансляцию, - рассказал Владимир Ростиславович. - Осенью в Бонне проходил концерт большого симфонического оркестра под управлением мастера Федосеева. На площадке посадочных мест было около тысячи. Но на сайте концерт от начала до конца посмотрели миллион человек.

Министр культуры Владимир Мединский на Культурном форуме 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН

«СДЕЛАТЬ ИСКУССТВО БЕССМЕРТНЫМ»

О своем опыте рассказали представители Google - крупнейшей поисковой площадки мира. Глава отдела стратегических проектов Дона Раз Леви поделилась впечатляющими цифрами. В месяц к ним поступают более 500 миллионов запросов, связанных с культурой.

- Люди хотят знать больше о местах, истории, - отметила Леви. – И технологии должны помогать в этом. Мы создали специальный институт. Он бесплатно занимается цифровизацией всемирно наследия. К проекту подключились больше двух тысяч партнеров, в числе которых крупнейшие музеи мира – Эрмитаж, Лувр, Третьяковская галерея, Версаль.

Эксперт отметила, что благодаря их проекту у каждого ребенка в мире появилась возможность прогуляться по музею и узнать о культуре разных стран мира. Еще одна цель, с которой они затеяли эту работу – сделать искусство бессмертным. Она напомнила о сотрудничестве с музеем в Сан-Паулу. В 2016 году там случился пожар. Пламя фактически уничтожило всю экспозицию.

- Вышло так, что большинство артефактов мы уже успели оцифровать. С помощью этого экспонаты были воссозданы. В ином случае – они бы навсегда исчезли, - отметила сотрудница Google.

«УЖАСНАЯ ПОПСОВИЗАЦИЯ»

Такой подход возмутил режиссера Константина Богомолова. Он выдал эмоциональную речь и обвинил цифрового гиганта в уничтожении индивидуального пути восприятия искусства.

Режиссер напомнил, что знакомство с любым произведением – в каком-то роде паломничество. Тану нужно постичь. Чтобы увидеть мировой шедевр, понять его, человек должен приложить усилия.

- Все это очень красиво звучит – искусство должно просвещать, все должно быть всем доступно. Но в том, что вы говорите, есть одна абсолютная культурная катастрофа, - начал Богомолов. – Когда вы говорите, что артефакты сгорают, и мы восстанавливаем их, они почти как оригинал. Но это ужасная попсовизация, уничтожение индивидуального пути восприятия в искусстве. Есть оригинал, и оригинал несет в себе энергию индивидуальной работы. Когда мы станем роботами – тогда, и только тогда искусство можно будет восстанавливать электронными копиями. Но пока люди не роботы, пока мы хотим сохранить человека как абсолютную индивидуальность, которая сформирована индивидуальными обстоятельствам — родителями, воспитанием, образованием, — мы должны доносить не только само искусство, его наличие, а информацию о том, что в Лувре висит картина, а не делать доступной картину, которая висит в Лувре.

Спикеры первого дня форума.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также режиссер отметил, что такой подход воспитывает тоталитарное сообщество людей, которые не ценят индивидуальность человека, его единичность.

- Тогда можно сделать копию человека. Какая разница: вот у тебя любимый человек умер, а вот, в принципе, практически полная цифровая копия, - возмутился Богомолов. – Мы бежим туда. Но пока мы живет в этом пространстве, я буду отстаивать то, что не предлежит копиистике.

Зрители в зале отреагировал на пламенную речь громкими аплодисментами. В жаркий диалог вмешался Владимир Мединский.

- Дискуссию можно назвать «Богомолов против Google», - засмеялся он. – Это глубокая философская тема. Массовое образование безусловно снижает его качество. Мы должны понимать, что тот уровень знаний, который получала русская элита в начале 19 века, был великолепен. Я не уверен, что выпускники лучших вузов могут сейчас справиться с теми экзаменами. Но грамотность общества была 25-30%. Потому что мало кто мог себе образование позволить. В процессе того, как оно стало массовым, появились новые кадры, таланты, произошел научно-технический прорыв. Однако средний уровень стал падать. С искусством есть те же риски.

Ведь чтобы увидеть мировой шедевр, человеку необходимо ехать в определенное место. По его словам, искусство – это тайна, и человеку нужно дать возможность самому оцарапаться об это искусство или получить от него наслаждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743720" frameborder="0"></iframe> В Петербруге открылся Культурный форум 2019.Олег ЗОЛОТО

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