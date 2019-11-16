Пьяный адвокат избил начальницу поезда «Петербург – Вологда», когда та выводила его из вагона-ресторана

В поезде № 618, следовавшем из Петербурга в Вологду, пьяный адвокат устроил серьезную драку, избив проводницу, бармена и начальницу состава. Дерзкая выходка со стороны пассажира произошла еще 11 марта 2019 года. Сев в поезд, мужчина решил немного развеяться и направился в вагон-ресторан. Там он выпил несколько стаканов горячительного и из доблестного юриста превратился в неуправляемого хулигана, позабывшего о законах и о том, что грозит их нарушителям.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения в пассажирском проезде, мужчина нарушил правила проезда и общественный порядок, - сообщил следственный комитет.

Приняв на грудь, презентабельный юрист перевоплотился в разнуздавшегося дебошира. Язык стал заплетаться, голос крепнуть, а ноги сами ходить туда-сюда по вагону. Пассажиры поезда начали возмущаться, так как пьяный мужчина мешал всем спать, ведь на дворе было уже около часа ночи. Утихомирить неадекватного юриста попыталась проводница, выталкивая его из вагона-ресторана, чтобы тот отправился спать на свою полку. Мужчина замахнулся и ударил женщину, правда, не сильно, так как та успела уклониться и убежать.

На этом «развлечения» пассажира не закончились. Игнорирую замечания проводницы, он пошел гулять по вагонам и наткнулся на начальницу поезда. В тамбуре началась потасовка. Сначала мужчина стал толкать женщину, а потом и вовсе махать ногами, раздавая пей пинки. На это храбрая начальница, которая явно не раз справлялась с пьяными пассажирами, дала небольшой отпор, а потом крылась за дверью. Однако дебошир нагнал ее и избил до сотрясения мозга.

После этого, адвокат решил еще раз подкрепиться горячительным и вернулся в вагон-ресторан. Однако бармен отказался наливать не стоящему на ногах пассажиру, за что тоже получил несколько ударов. В итоге проводники вызвали полицию и пьяного адвоката сняли с поезда. Позднее суд арестовал мужчину до рассмотрения дела.

Несмотря на невменяемое поведение, за решеткой адвокат не оказался. В качестве наказания суд Бокситогорского района назначил драчуну 2,5 года условно.