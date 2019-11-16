Обзор матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019: Счет, голы, статистика игроков

Фанаты радостные шли на матч и фотографировались на фоне пылающего красивой подсветкой стадионаФото: Артем КИЛЬКИН

1-й тайм:

Жарко на «Газпром-Арене» стало еще до стартового свистка судьи. Болельщики столь вдохновенно запели российский гимн, что тут же заложило уши. А фанатская часть стадиона продолжила скандировать патриотические кричалки и после начала матча.

Трибуны ревут, поддерживая футболистовФото: Артем КИЛЬКИН

Впечатленные мощной хоровой поддержкой, игроки сборной России сразу помчались вперед. И уже в первые 5 минут заставили соперников поволноваться. Сначала по правому флангу опасно забежал российский бразилец Фернандес, потом момент возник после комбинации с участием Дзюбы - оба раза начеку оказались защитники.

В первые 15 минут матча сборная Бельгии к воротам хозяев подходила редко. Как будто выжидала, присматривая лучшие пути. Но стоило «Красным Дьяволам» увеличить темп, как в штрафной сборной России заполыхало. Сначала Лукаку в касание замыкал подачу справа – выручил Гильерме. Вратарь отбил удар нападающего с 5 метров. Но уже в следующей атаке Азар футбольным языком объяснил, почему игроки сборной Бельгии стоят по 50-80 миллионов Евро. Войдя в штрафную слева и сместившись в центр, Азар мгновенно «зарядил» в ближнюю девятку , да так что Гильерме едва успел поднять руки.

Любимец петербуржцев и всей страны Артем Дзюба изо всех сил старался отнять мяч у противникаФото: Артем КИЛЬКИН

С этой минуты сценарий поменялся. Бельгия взяла мяч под контроль и чем дальше, тем ее атаки смотрелись коварней. Вроде бы неопасный розыгрыш мяча, но Де Брейне уже выскочил на ударную позицию и с близкого расстояния бьет – выручает Гильерме.

Россия во второй половине тайма атаковала только позиционно, порой подолгу держа мяч. Но сколько его с фланга с центр и обратно не переводили, свободных мест в обороне Бельгии не находилось. Несколько раз игра обострялась передачей в центр на Дзюбу, но и Артем острых продолжений не находил.

Игра была очень жесткая и экспрессивнаяФото: Артем КИЛЬКИН

Зато бронзовые призеры чемпионата мира делали результат непринужденно. Передача на линию штрафной опасной не выглядела. Но Азар из под защитника низом «прошил» Гильерме – 2:0.

Матч Россия - Бельгия, первый тайм, гол 0-2 .

А Уже через минуту хозяева могли один мяч отыграть. Удар с линии штрафной Миранчука оказался сложным настолько, что вратарь его отбил перед собой. Но Дзюба на добивание не поспел. Через несколько минут этот же футболист, получив пас на пустые ворота, оформил хет-трик.

В ответ на разгромный счет хозяева провели несколько атак, которые закончились опасными передачами с флангов. Но защитники бельгийцев помешали Дзюбе и партнерам добраться до мяча. Команды уходят на перерыв при счете 3:0 в пользу сборной Бельгии.

Тренер сборной России Черчесов весь в напряжении и волненииФото: Артем КИЛЬКИН

2-й тайм:

Группа поддержки у сборной России была на высотеФото: Артем КИЛЬКИН

После перерывал футбол пошел намного веселее. Зенитовец Юрий Жирков, словно предчувствуя свою замену, обыграл нескольких соперников, вошел в штрафную и нашел Миранчука в удобной позиции – тот ударил чуть правее штанги. Через несколько на ударную позицию выходил Дзюба – вовремя подоспели защитники.

Несмотря на соперничество, футболисты все равно по-дружески относятся друг к другуФото: Артем КИЛЬКИН

Хозяева категорически не хотели мириться с разгромным поражением, что воплотилось и в несколько жестких стыков. После одного из них помощьпонадобилась бывшему зенитовцу Акселю Витселю – врезавшийся в него Артем Дзюба извинялся перед бывшим партнером.

Бельгийцы явно держали преимущество весь матчФото: Артем КИЛЬКИН

Сборная России много атаковала, часто передачи шли в центр штрафной, но строгие действия соперников не оставляли возможностей для удара. А гол Бельгии пришел опять из ниоткуда. Лукаку вошел в штрафную с правого фланга, сместился в центр и застал вратаря врасплох нижний ударом в ближний угол! 0:4 на своем поле выглядели неприлично даже при том, что проигрывала Россия команде, которая на 3-м месте рейтинга ФИФА.

Несмотря на выход из строя игрока Бельгии, Россия все равно не смогла взять первенствоФото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее атаки продолжались и наконец одна из них позволила сквитать счет во втором тайме. И, кстати, при участии зенитовца. Далер Кузяев изловчился пробить в борьбе с соперниками головой, Куртуа вытянувшись в струнку, отбил мяч, но Георгий Джикия расстрелял пустой угол.

Через несколько минут Джикие мог забил снова – удар защитника после подачи с углового получился сильным, но чуть выше. В последние минуты сборная России была гораздо ближе ко второму голу, чем Бельгия к пятому, пару раз ее выручил вратарь. И даже несмотря на итоговые 1:4 Россия получила после матча громкие и долгие овации от фанатского сектора.

Сборная Бельгии одержала победу со счетом 4:1Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика

Россия – Бельгия – 1:4 (0:3)

Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Оздоев, Миранчук, Зобнин (Кузяев, 62), Ионов, Дзюба (Комличенко, 80)

Бельгия: Куртуа, Алдервейлерд, Кастань, Вермален (Денайер, 67), Боята, Витсель, Де Брейне, Торган Азар, Эден Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Лукаку (Батшуайи, 77)

Голы: Торган Азар, 19 (0:1), Эден Азар, 33 (0:2), Эден Азар, 40 (0:3), Лукаку, 72 (0:4), Джикия, 79 (1:4)

Предупреждения: Петров, 3

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

16 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 53 320 зрителей. (Вмещает 68 000)

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