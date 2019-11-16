2019-11-16T17:04:55+03:00
Происшествия

Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти: У воздушного судна отказал двигатель

Приземлился легкомоторный борт на грунтовку и врезался в забор
Лилия КОЗЛОВА
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Частный самолет совершил аварийную посадку в ЛенобластиЧастный самолет совершил аварийную посадку в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Частный спортивный самолет NG-4 был вынужден совершить аварийную посадку во Всеволожском районе Ленинградской области. Легкомоторный борт вылетел с аэродрома Хапово в субботу, 16 ноября. Однако в какой-то момент у судна произошел отказ двигателя и пилоту пришлось принимать экстренное решение для спасения жизни.

- Спасатели выезжали на место инцидента. Жертв и пострадавших в результате аварийной посадки не было, - подтвердили информацию «КП-Петербург» в управлении МЧС по Ленинградской области.

Чтобы справиться с внештатной ситуацией, пилот снизил высоту летательного аппарата и стал приземляться на грунтовку. Самолет немного повело и он, съехав с дороги, врезался в забор. Все завершилось успешно и летчик отделался только небольшим испугом.

Самолет NG-4 – легкомоторное многоцелевое судно, рассчитанное на двух человек. Разработан летательный аппарат в Чехии. Как правило, самолет используется в учебных целях, для начальной подготовки пилотов, выполнения маршрутных и прогулочных полетов без выполнения акробатических полетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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