2019-11-16T22:08:48+03:00
Происшествия

Автомобиль утонул в Фонтанке в Петербурге: В машине было трое человек, включая двух детей

Машина случайно съехала с парапета и упала в воду [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Фонтанку упала машина с четырьмя пассажирами в салонеВ Фонтанку упала машина с четырьмя пассажирами в салонеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге в реке Фонтанке утонул автомобиль. Инцидент произошел около 18 часов вечера в субботу, 16 ноября. Машина вылетела с дороги на парапет и скатилась в воду. В момент ЧП в салоне находились три человека: водитель и двое детей. Все остались живы. О происшествии первыми сообщили очевидцы в соцсети.

- Машина упала в Фонтанку напротив дома номер 34, - подтвердили информацию «КП-Петербург» в МЧС Северной столицы.

Автомобиль утонул, но все люди успели самостоятельно выбраться Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль утонул, но все люди успели самостоятельно выбратьсяФото: СОЦСЕТИ

Все пассажиры смогли самостоятельно быстро выбраться из автомобиля. Спасатели помогли добраться им до берега. Сейчас пострадавших осматривают медики.

- По предварительным данным, в автомобиле "Рено Логан" находился водитель - мужчина 56 лет и двое пассажиров: мальчик 9 лет, девочка 5 месяцев, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Правоохранители проводят проверку инцидента и устанавливают его причины.

Наблюдать за вечерним субботним инцидентом собрались десятки прохожих в центре Петербурга. На месте работают водолазы, проверяя, не осталось ли никого под водой. Сейчас спасатели ожидают, когда к набережной подъедет специальный автокран: чтобы поднять машину на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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