Никита Михалков о Собчак и Шнуре: «Меня их слова не задевают, каждый делает свои выводы»

Похоже, этот конфликт далеко не скоро завершится. Напомним, на прошлой неделе режиссер Никита Михалков в пух и прах разнес скандальную свадьбу Собчак и Богомолова и назвал их чертями.

Ведущий «Бесогона ТВ» дал понять, что в целом считает церемонию аморальной, и поинтересовался, каким образом паре удалось заполучить катафалк для эпатажного свадебного путешествия в загс «без предъявления трупа». Спустя несколько дней Ксения ответила, как полагается публичным личностям, у себя на странице в соцсетях, потом защитился за супругу новоявленный муж режиссер Константин Богомолов, также оставил пост, позже подключился и скандальный музыкант Сергей Шнуров, который посвятил всей этой истории стихотворный опус.

Он давал свой мастер-класс для участников и слушателей мероприятия на тему «Как невидимое сделать видимым».Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы поинтересовались у создателя «Сибирского цирюльника», следит ли он за реакцией на свою программу.

- Меня их слова не задевают. Послушайте, мы же свободные люди! Вы можете смотреть «Бесогон», читать стихи Шнурова, следить за постами Ксении Анатольевны и Константина Юрьевича и делать выводы. Это же очень просто, решите сами, кто тут прав. Вот я высказался, и за это спасибо.

Режиссер Никита Михалков стал гостем Международного культурного форума в Петербурге. Он давал свой мастер-класс для участников и слушателей мероприятия на тему «Как невидимое сделать видимым». Хотя встреча была посвящена киноискусству, без вопросов о «Бесогоне» и тут не обошлось.

Послушать маэстро собрался полный залФото: Олег ЗОЛОТО

- «Вы великий режиссер (засмеялся). Зачем Вы растрачиваете себя на «Бесогон»? – зачитал записку из зала Никита Сергеевич. – Не надо! (поднял он вверх указательный палец, как поучающий отец). «Бесогон» свое дело делает! Судя по тому, как меня поносят и кто это делает, я понимаю, что иду своей дорогой. Никто на канале не знает, о чем будет следующая программа. В пятницу, когда мы говорим, что сейчас сдадим материал, там всех немного подтряхивает. Принципиально, не получаем деньги с канала, чтобы никто не сказал, что мы работаем на кого-то и исполняем чей-то заказ. Все за свой счет. Меня правда волнует то, о чем я говорю в программе. Вопрос о реакции зрителя. Если им интересно увидеть мою точку зрения, это отлично. Но подчеркну, я не претендую на то, что мое слово - истина в последней инстанции.

О российском кино

На американскую премию в области кинематографии предварительно выдвинули российские картины «Дылда», «Кадиш», «Бык», «Спасти Ленинград», «Странники терпенья» и «Дикая лига». Как относится к этому представитель Союза кинематографистов РФ?

- Я рад, что столько впервые выдвинули на «Золотой Глобус». Это очень хорошо. Но это не показатель признания. К сожалению, конкурс стал настолько политизированным. Посмотрите, какие картины награждаются. Нам пытаются нашим же кино доказать, что мы ничтожны. Это же не очень хорошо? Кино должно быть искусством, должно быть живым, в нем не должно быть интонации «чего изволите?». А это сейчас, к сожалению, в тренде. Да, можно получить премию, но за этим будущего нет. В том числе и для того, кто этот фильм делает.

Михалков в делеФото: Олег ЗОЛОТО

- Давайте признаем, наше кино не будут смотреть во всем мире. Представление о России, как о цыганах, медведях и водке, остается до сих пор, только сейчас еще и агрессивными нас считают. Отечественная киноиндустрия угнаться за американской техникой не может, а собственную философию при этом теряет. Попытка быть понятыми всеми — беспочвенная. Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым.

Картина «Текст» - это фильм, в котором есть искусство, любовь и сострадание, своя точка зрения.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Почему современные российские фильмы настолько безлики?

- Не могу с вами согласиться. Картина «Текст» - это фильм, в котором есть искусство, любовь и сострадание, своя точка зрения. Выделю также фильм Андрея Кончаловского «Грех» и «Монах и бес» Николая Досталя.