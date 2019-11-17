Самая юная травница страны: 12-летняя школьница из Петербурга готовит чипсы из крапивы и варенье из шишек

В 12 лет петербурженка Саша Рогова получила звание «Самой юной травницы России». Школьница не только знает сотни растений, но и готовит из них удивительные блюда. В ее поваренной книге – чипсы из крапивы, варенье из шишек и каперсы из головок одуванчика. Впереди у девочки много планов: попасть в мировой реестр рекордов, открыть эко-ресторан и издать книгу о блокадной кухне.

Саша увлеченно рассказывает о растениях.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПОНИМАТЬ, ИЗ ЧЕГО ГОТОВИТЬ»

Неочевидным для маленькой девочки хобби петербурженка увлеклась благодаря бабушке – доктору по образованию. Раньше женщина работала судмедэкспертом, но еще в юности занялась сбором лечебных трав и обучалась фитотерапии. Когда родилась внучка – часто брала ее с собой в поля. В два года Алексаша бегала по лугу и собирала букеты из дикоросов.

Сейчас в коллекции Саши больше ста наименований трав.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мне было лет семь, когда я начала изучать названия и свойства растений. Вообще мне нравилось готовить, а с бабушкой мы ходили за травами. И это соединилось в одно дело, - улыбается Саша. – Но чтобы этим заниматься, мне нужно понимать особенности растений. Крапиву, например, нельзя людям с повышенной свертываемостью крови. А в мать-и-мачехе огромное количество алкалоидов. Они вредят печени, поэтому от долмы из этого растения пришлось отказаться. Готовим ее из подорожника.

Девочка, не спотыкаясь, произносит слово «циклопентанпергидрофенантрен» и доходчиво объясняет, почему береза и спорыш считаются лучшим мочегонным средством. В октябре имя Саши внесли в реестр рекордов России. Девочка несколько лет посвятила тому, чтобы подтвердить звание «Самой юной травницы». Для этого она сдавала тесты и отправляла в Реестр видео, на которых рассудительно рассказывала о своих находках.

Саша собирает травы с самого детства.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас в коллекции школьницы больше ста наименований трав.

- Ферментированный иван-чай, листики малины и черной смородины, сныть, крапива, таволга, - перечисляет Саша, показывая нам свои богатства. – Таволга вкусно пахнет медом, повышает настроение и работоспособность. Если человек устал – можно ее заварить. Мое самое любимое блюдо, которое мы придумали с мамой – каперсы из одуванчиков. Как только появляются бутоны, мы их отрезаем и засаливаем, как огурцы.

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Практически все лето Саша проводит на даче под Великим Новгородом. Она часами может бродить по полям, выискивая нужные листочки и цветочки. Процесс кропотливый. Растения должны быть молодыми и чистыми: без повреждений и пятен. Затем их нужно правильно заготовить. У каждой травы свои капризы, и все их нужно учитывать.

Песто из крапивы и лебеды.Фото: Личный архив героя публикации

- Какие-то дикоросы можно просто засушить, какие-то нужно ферментировать. Например, иван-чай, - говорит Саша.

Юная травница рассказывает, что корни диоскореи помогут при профилактике атеросклероза, а листья березы и спорыш считаются лучшим мочегонным средством. Иван-чай девочка называет чудо-травой. В нем содержится практически вся таблица Менделеева – магний, кальций, цинк, фосфор, а витамина С в шесть раз больше, чем в лимоне.

- Травами я не лечу, а только из них готовлю. Быть доктором в двенадцать лет – странно, - объясняет Саша. - Для этого нужно медицинское образование. Пока что травы мне интересны только как кулинария.

В будущем Саша мечтает превратить свое детское хобби в большой взрослый бизнес. А именно, открыть свою линию косметики с кремами и маслами и эко-ресторан.

Каперсы из одуванчиков.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Гостей буду угощать блюдами из дикоросов. Давно хочу сделать чизкейк с клевером или шиповником, - говорит Рогова. - Всю зиму, когда мне грустно, я пишу новые рецепты, ищу их, листаю прабабушкины книги. Летом я беру все эти записи и еду на дачу. Для меня это время экспериментов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Издать книгу блокадной кухни

Еще об одном желании Саша рассказывает с особым трепетом. Ее прабабушку не успели эвакуировать из Ленинграда во время войны. Когда вокруг города сомкнулось блокадное кольцо, начался жуткий голод. Ели все, что могло притупить это мучительное чувство: клей, шкуры животных, кожаные ремни, специи, лекарства и, конечно, растения.

- Некоторые даже не задумывались, какими травами питались блокадники. Мне от прабабушки досталась поваренная книга, - объясняет девочка. – Мы с братом Андреем хотим ее издать.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепты от юной рекордсменки

Ленивые пирожки Ингредиенты: Тесто: кефир 500 мл, 1 ч.л. соды или разрыхлителя, соль мука на глаз ( до очень густой консистенции) 1 яйцо Для начинки: Любая зелень (подойдет ботва свеклы, сныть, крапива, летом - лебеда) 2-3 вареных яйца

Способ приготовления: Нарезаем зелень и яйца. Смешиваем все ингредиенты для теста и добавляем туда начинку. Жарим до золотистой корочки.

Чипсы из крапивы Ингредиенты: Листья свежей крапивы Мука Соль Масло (для фритюра)

Способ приготовления: Смешиваем муку и соль, обваливаем листья в смеси. В кастрюльке нагреваем масло. Жарить листики нужно до хрустящего состояния. Выкладываем их на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Девочка мечтает написать книгу о блокадной кухне.Фото: Олег ЗОЛОТО

Иван-чай

Способ приготовления:

- Собрать лепестки и плотно утрамбовать их в банку. Банку убрать в теплое место. Ждать, пока лепестки потемнеют

- Переложить иван-чай в большую емкость, и хорошенько его смять. Получится слипшийся комочек, который нужно раздербанить

- Траву положить в миску и накрыть влажным полотенцем. Подождать примерно восемь часов, пока не появится кисловатый запах яблок

- Высушить растения на хлопчато-бумажной ткани или бумаге.

Варенье из шишек

- Маленькие шишки залить ледяной водой и держать так около суток, меняя воду через каждые три часа.

- Начинаем готовить на следующий день. Берем сахар в пропорции 1:1, полностью засыпаем им шишки. Заливаем все водой так, чтобы над шишками с сахаром оставалось еще один-два сантиметра воды.

- Начинаем варить. После того, как сахар расплавился и схватился с шишками, добавляем еще воды и доводим до кипения.

- Оставляем варенье томиться на печке или на слегка горячей плите еще на два часа.

- Если плита газовая, то лучше убрать варенье с огня и наркыть миску чем-то теплым. Затем подождать два часа и снова прокипятить на плите, но уже без добавления воды. Такой процесс нужно повторить четыре-пять раз.

- Если после варенье получается жидким, добавьте немного сахара. Оно должно быть тягучим, «медовым».