2019-11-17T13:53:19+03:00
Происшествия

В Петербурге наградят двух прохожих, которые спасли отца с двумя детьми из упавшей в реку машины

Мужчины бросились в холодную воду и спасли жизнь малышам, вытащив их на берег [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Отца с детьми спасли прохожие Фото: vk.com/spb_todayОтца с детьми спасли прохожие Фото: vk.com/spb_today
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ЧП произошло накануне вечером на набережной реки Фонтанка. 56-летний водитель Игорь Чипизубов стал отъезжать с места парковки, когда перепутал педали, дал задний вход и слетел в воду. В салоне в этот момент находились двое детей: девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. Все они стали тонуть в реке.

- Я с водителем сейчас разговаривал, его привезли к нам в больничку: он стоял там, ожидая супругу, и подошел сотрудник ДПС, - рассказал житель Петербурга Рустам. - Полицейский потребовал отъехать, так как там нельзя было стоять. И во время отъезда он каким-то чудесным образом перепутал педали и машина медленно скатилась в воду.

Спасатели нагрядят прохожих, которые бросились в воду Фото: vk.com/spb_today

Спасатели нагрядят прохожих, которые бросились в воду Фото: vk.com/spb_today

К счастью мимо проходили двое мужчины, которые, несмотря на холодную погоду, бросились в воду, чтобы спасти отца с детьми.

- Детей спасли мимо проходящие двое молодых парней, которые сразу прыгнули в воду, - добавляет Рустам. - Их тоже доставили к нам.

Машину уже вытащили из воды Фото: vk.com/spb_today

Машину уже вытащили из воды Фото: vk.com/spb_today

Сейчас дети с отцом и их спасители под присмотром медиков. Водитель получил ушибы, повредил связки плечевого сустава, у него также ссадины на трех пальцах - состояние средней тяжести. У детей переохлаждением 1 степени и гипотермия (температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ - прим.ред.). Они также в среднем состоянии. Сейчас дети в больнице.

- Мы рассмотрим вопрос о награждении прохожих, которые спасли детей и мужчины из воды, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Сейчас один из мужчин находится в больнице, второй на амбулаторном лечении. О них мы расскажем подробно после выписки из больницы.

Автомобиль с пассажирами упал в Фонтанку в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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