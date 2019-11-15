В Карелии выпал желтый снег, а птицы замертво падают на лету

Шутки про то, что нельзя есть желтый снег, сейчас самые ходовые среди жителей города Сегежа, что в Республике Карелия. Впрочем, местным жителям совсем не до иронии, ведь они всерьез беспокоятся за свое здоровье. От выбросов, как предполагается, с местного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), уже погибли десятки птиц.

- Уже несколько дней подряд в городе вижу мертвых птиц, с чем это связано, интересно, не комбинат ли экологию настолько портит? - приводит слова одного из местных жителей паблик «Отражение. Карелия» в соцсети «ВКонтакте».

При этом изначально тревогу жители Сегежи забили в группе «Сегежа online». Началось с того, что 11 ноября желто-рыжий налет на своей белой машине обнаружил местный автолюбитель.

- Проверьте вашу скрубберную установку (систему очистки выбросов в атмосферу-прим.ред.), задолбались скоблить машины! С**** (гадость) эта осела за 12 часов! Этим же и дышим, - обратился к местному ЦБК возмущенный мужчина.

Автомобили жителей Сегежи покрылись рыжим налетом. Фото: vk.com/segezha_online

К его словам присоединились и другие горожане.

- Сегодня был страшный выброс с комбината, очень много птиц погибло в городе, сама из дома не выходила, задыхаюсь при этой вони, - приводит слова жительницы Сегежи Натальи Пастушенко «Отражение. Карелия».

Впрочем, пока никаких официальных подтверждений об ухудшении экологической ситуации нет

-Да, мы начали проверку после публикаций в соцсетях. Никаких обращений к нам не было. Сейчас берем образцы снега, пробы воздуха. В течение недели разберемся, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в местном управлении Роспотребнадзора. - Не понятно, почему такой шум поднялся. У нас это привычное дело. А птицы замертво падают, так для этого и друге причины бывают - потеплело резко после холодов и все.

На улицах города лежат мертвые птицы. Фото: vk.com/club174196957

В природоохранной прокуратуре Карелии корреспонденту «Комсомолки» заявили, что об инциденте знают, но пока проверка не ведется.

Надо сказать, что это не первый подобный инцидент в Сегежском районе. Гож назад здесь также была зафиксирована массовая гибель птиц. Тогда орнитологи заявляли, что природных причин для падежа пернатых нет.