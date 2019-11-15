2019-11-15T14:27:17+03:00
Происшествия

В Карелии выпал желтый снег, а птицы замертво падают на лету

В «апокалипсисе» уже пообещал разобраться местный Роспотребнадзор
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Карелии выпал желтый снег. Фото: vk.com/club174196957В Карелии выпал желтый снег. Фото: vk.com/club174196957
Изменить размер текста:

Шутки про то, что нельзя есть желтый снег, сейчас самые ходовые среди жителей города Сегежа, что в Республике Карелия. Впрочем, местным жителям совсем не до иронии, ведь они всерьез беспокоятся за свое здоровье. От выбросов, как предполагается, с местного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), уже погибли десятки птиц.

- Уже несколько дней подряд в городе вижу мертвых птиц, с чем это связано, интересно, не комбинат ли экологию настолько портит? - приводит слова одного из местных жителей паблик «Отражение. Карелия» в соцсети «ВКонтакте».

При этом изначально тревогу жители Сегежи забили в группе «Сегежа online». Началось с того, что 11 ноября желто-рыжий налет на своей белой машине обнаружил местный автолюбитель.

- Проверьте вашу скрубберную установку (систему очистки выбросов в атмосферу-прим.ред.), задолбались скоблить машины! С**** (гадость) эта осела за 12 часов! Этим же и дышим, - обратился к местному ЦБК возмущенный мужчина.

Автомобили жителей Сегежи покрылись рыжим налетом. Фото: vk.com/segezha_online

Автомобили жителей Сегежи покрылись рыжим налетом. Фото: vk.com/segezha_online

К его словам присоединились и другие горожане.

- Сегодня был страшный выброс с комбината, очень много птиц погибло в городе, сама из дома не выходила, задыхаюсь при этой вони, - приводит слова жительницы Сегежи Натальи Пастушенко «Отражение. Карелия».

Впрочем, пока никаких официальных подтверждений об ухудшении экологической ситуации нет

-Да, мы начали проверку после публикаций в соцсетях. Никаких обращений к нам не было. Сейчас берем образцы снега, пробы воздуха. В течение недели разберемся, - заявили корреспонденту «КП-Петербург» в местном управлении Роспотребнадзора. - Не понятно, почему такой шум поднялся. У нас это привычное дело. А птицы замертво падают, так для этого и друге причины бывают - потеплело резко после холодов и все.

На улицах города лежат мертвые птицы. Фото: vk.com/club174196957

На улицах города лежат мертвые птицы. Фото: vk.com/club174196957

В природоохранной прокуратуре Карелии корреспонденту «Комсомолки» заявили, что об инциденте знают, но пока проверка не ведется.

Надо сказать, что это не первый подобный инцидент в Сегежском районе. Гож назад здесь также была зафиксирована массовая гибель птиц. Тогда орнитологи заявляли, что природных причин для падежа пернатых нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-зенитовец Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже
Трехполосная автомобильная дорога появится на новом мосту через Екатерингофку
Автобус для помощи бездомным зимой начнет работу в Петербурге
У гендиректора строительной компании Петербурга украли дома из сейфа 2 миллиона рублей
УФАС выдало Смольному предупреждение из-за повышения цен на проезд и транспортной реформы
Разводка мостов на рукавах Невы завершится 15 ноября
Танки в городе: Внедорожник на гусеницах заметили в Петербурге
Шавермен поджег свой ларек, протестуя против выселения
Мотоциклист-рецидивист спалил машину экс-игрока СКА из-за конфликта на дороге
Петербургские подростки напали на мигранта-кондитера и потребовали его уехать из России
У учителя гимназии украли золотую цепь с рубином, окаймленного бриллиантами
В Петербурге придумали новый способ наказания за неоплату парковки
Золото, бриллианты и браслет «Сваровски» украли у ведущего инженера вуза аэрокосмического приборостроения
В Петербурге пройдет флешмоб в защиту грифонов Банковского моста
Тренер по единоборствам изнасиловал 15-летнюю девочку в Выборге
Петербуржец обвинил любовника своей жены в изнасиловании их 8-летней дочери
Гниющий труп студента-медика вытащили из Средней Невки на Петроградке
Каршеринг получил булыжником по крыше за неправильную парковку на севере Петербурга
Строительный мусор, который должны были убрать в Уткиной Заводи, засыпали песком
Петербургский метрополитен стал самым безопасным в России
Теплая погода в Петербурге обновила исторический рекорд
Петербуржец выставил на аукцион раритетную футболку «Зенита», чтобы на вырученные деньги построить стадион в Замбии
Ветеринары Петербурга бьют тревогу из-за смертельно-опасных «прилипал», которых массово глотают кошки
Петербурженка пожаловалась в УФАС на скандальную рекламу пластики груди