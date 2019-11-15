«Зебра в клеточку», зловулкан и кукольное шоу о докторе-коте: Какие мультики будут смотреть наши дети

Если у вас есть дети, вы точно знаете, кто такие Фиксики и как зовут непоседливых героев мультсериала «Три кота». Эти проекты российских мультипликаторов влюбили в себя миллионы маленьких зрителей по всей стране. Пока ребятишки продолжают напевать песни из этих сериалов и просят у родителей игрушки с изображением героев, отечественная мультиндустрия не стоит на месте. Она готова представить новых персонажей, у которых есть все шансы стать новыми любимчиками.

ЖИВОТНЫЕ ЗАГОВОРЯТ О ТОЛЕРАНТНОСТИ

В первый день Культурного форума участников удивил «Союзмультфильм». Компания, на «Золотой коллекции» которого выросло несколько поколений, анонсировал выпуск новых серий «Ну, погоди». Летом 2020 года на экраны выйдут эпизоды с участием легендарных героев – Зайца и Волка. О других своих проектах представители «Союзмультфильма» и других компаний рассказали на питч-сессии, посвященной развитию этой отрасли.

Новый сериал, которым «Союзмультфильм» очень гордится, называется «Зебра в клеточку». Главной героиней станет маленькая зебра, которая родилась в обычном стаде и отличалась от всех остальных. На теле у нее не полоски, а клетки. Этот проект будет учить детей толерантности.

- Мы работали над ним два года. Это был долгий путь развития, осмысления. Мы вдохновились песней, которую написала композитор Любаша. От нее мы отталкивались, - рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. - Основная задача, с которой нам нужно было справиться – начать разговаривать об этом с детьми, которые и слова толерантность не знают. При этом такой конфликт у них уже может возникнуть. Зебра раскрывает этот вопрос на понятном для детей языке.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

На детских каналах мультфильм появится уже в конце года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744050" frameborder="0"></iframe> Мультсериал "Зебра в клеточку" презентовали на Культурном форуме..Надежда ФАТКУЛЛИНА

МУЛЬТСЕРИАЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ - РИСК

Еще один проект, с которым зрители уже знакомы – «Пластилинки». Ранее на экраны вышли уже десять серий, но проект заморозили. Сейчас студия работает над новым сезоном.

- Это будет энциклопедия для самых маленьких. В сериях будет рассказываться, чем отличаются насекомые, как работает транспорт, - объясняет Машковцев. - Мне этот проект нравится своей тактильностью. Он полностью сделан из пластилина.

Третий проект станет для студии экспериментом. Сериал «Приключения Пети и волка» они создают для не самой простой аудитории – школьников. Это история про мальчика, который учится в школе и живет в обычном мире. Но у него есть друг – волк, который обитает в мире сказок. Там постоянно случаются проблемы. Всех магических существ волк приводит в реальный мир, чтобы Петя им помог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744055" frameborder="0"></iframe> Фрагмент "Приключения Пети и волка".Олег ЗОЛОТО

«Фрош» - четвертая сказка, выход которой анонсировал «Союзмультфильм». Эта работа – первый шаг студии в сторону трехмерных эффектов.

- «Фрош» - история про зверушек, история про приключение. Главные герои – грызуны и кот, который будет создавать им проблемы. Что это за проблемы – можно будет посмотреть, - подытожил директор студии.

ПРЕСЛЕДОВАТЬ МЕЧТУ

Продолжила рассказ о новых проектах студия «Паровоз». Они придумали приключенческую комедию «Космопорт». Этот мультсериал о трех друзьях: мальчике-подростке, большом инопланетянине и ворчливом роботе.

- Эта троица прибывает в «Космопорт» - большой галактический отель. Там школьник торгует бургерами, но в глубине души мечтает быть пиратом, - говорит продюсер анимационных проектов Мария Лида. - Из-за этого он постоянно попадает в неприятности, а друзья его спасают.

Еще одну премьеру готовит компания «Рики» - создатели легендарных «Фиксиков» и «Малышариков». На этот раз они выпустят полнометражный мультфильм. Финник – веселое и задорное существо, обитающее в старом доме. Он невидим для людей, а основная его работа – заботиться о обитателях дома. С этой задачей он справляется просто отвратительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744058" frameborder="0"></iframe> Фрагмент мультика "Финник" впервые показали на Культурном форуме в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

- Он делает все, чтобы семья уехала из дома. Здание полуразрушено, постоянно сдается в аренду, никто не хочется там жить, - рассказывают представители студии. – Все меняется, когда в дом заезжает новая семья. У родителей 12-летней Кристины творческая профессия, они постоянно переезжают. Поэтому друзей у нее нет. Девочка серьезная, много читает. Однажды она начинает замечать странные вещи, которые происходят в доме. Тогда Кристина замечает домового. И они начинают вместе решать проблемы.

Еще один проект - сериал «Камелеоны». Главные герои – хамелеоны, а «Камелеоны» – название их музыкальной группы. Артисты добились популярности в джунглях и решили взять новую вершину – покорить мир людей.

Такими будут "Камелеоны".Фото: Олег ЗОЛОТО

- Из джунглей они прилетели на ракете и приземлились в одном из дворов, - объясняют в студии. - Это комедия характеров. Все они очень эксцентричные, постоянно попадают в смешные ситуации. Всего у нас запланировано 52 серии.

Сейчас «Рики» ведет переговоры с международными продюсерскими центрами и исполнителями. Они планируют, что в каждом эпизоде сериала будут звучать хиты, известные во всем мире.

ЗЛОВУЛКАН И ПОЛЯНА ГРУСТИ

Заниматься развитием эмоционального интеллекта детей будет студия Brand4rent. Они придумали сериал «Монсики». Персонажи живут в мире эмоций, который состоит из островов. Они воплощают настроения. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности и другие локации.

- Дети не любят, когда их учат. Наш сериал – развлечение. Но при этом он ненавязчиво объясняет зрителю тему эмоционального интеллекта, —говорит директор компании Денис Кулаков. – Сейчас мы готовимся к выпуску второго, третьего и последующих сезонов.

Денис Кулаков.Фото: Олег ЗОЛОТО

О проблемах экологии детям понятно расскажет девочка Флора и команда человекоподобных растений.

- Дети не всегда осознают, что создают проблемы для природы. Будь то пожар, уничтожение растений, выброшенная батарейка. И если ты сделал что-то в одном месте, это обязательно отразится в другом. Как «эффект бабочки», - рассказывает Кулаков. - Экология – тема, волнующая и детей, и взрослых. И с годами она будет становиться только актуальнее.

А ЧТО ЕЩЕ?

Затронут создатели мультфильмов и другие важные темы. Так, «Бунгашки» помогут дошкольникам побороть свои страхи. «Рогач и Моргач», упавшие на землю из-за поломки космолета, будут исследовать землю.

- Они не знают, как использовать наши вещи, это очень смешно, - рассказывает Заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса Студия Ред Карпет Наталия Иванова-Достоевская. – Первые серии шоу уже вышли на Ютуб. Смотрят его даже в Канаде и США.

«Космический доктор Кот» будет лечить удивительных существ и объяснит, почему не стоит бояться медиков. Это полезное шоу, ведь часто дети испытывают ужас перед походом в больницу.

- Когда мы задумались об идее, нас привело к ней несколько факторов. Мы проводили кастинг одного семейного фильма и звали детей, которые приходили к нам с игрушками и рассказывали свои истории. В том числе разговор шел о страхах – выпавший зуб или посещение врача. Мы решили показать, что медики могут добрыми и приятными, - говорит Наталия.

Шоу создано в кукольном формате. В последние годы он утратил свою актуальность в России. Создатели проекта решили доказать, что куклы сейчас недооценивают.