2019-11-15T17:16:30+03:00
Звезды

Татьяна Буланова боится вновь выходить замуж

В двух предыдущих браках певица наступила на одни и те же грабли
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Татьяна Буланова призналась, что сейчас влюблена, но имя избранника не афиширует.Татьяна Буланова призналась, что сейчас влюблена, но имя избранника не афиширует.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Татьяна Буланова дважды была замужем. С продюсером Николаем Тагриным она прожила 13 лет, с футболистом Владиславом Радимовым - 11. Обоим мужьям певица подарила по сыну. Расставание и в том, и в другом случае оказалось не простым испытанием для артистки.

- Если даже вы просто разошлись - это как маленькая смерть. У меня такой характер. Если я решила расстаться, то все. Дважды в одну реку не входят. Примирение с бывшими, конечно, невозможно, - рассказала Татьяна в студии Бориса Корчевникова «Судьба человека».

2013 год. С сыновьями Сашей и Никитой.

2013 год. С сыновьями Сашей и Никитой.

По словам Булановой, после разводов бывшие мужья некоторое время оставались жить в ее квартире.

- Когда с Колей разошлись, он жил у меня дома полтора года. Просто в его квартире в том момент шел ремонт. С Владом произошло то же самое. Он оставался со мной чуть меньше. Квартира большая мы жили в разных комнатах, - заметила артистка.

После разводов Татьяна сохранила с бывшими прекрасные отношения. Они даже приходят к ней на дни рождения. К примеру, на последний-юбилейный Тагрин пришел вместе с новой женой.

- С первым мужем мы до сих пор вместе работаем, и ездим часто на гастроли в одном купе. Без его одобрения ни одна песня не проходит. Если Коля сказал хорошо, значит это действительно хорошо, - сообщила исполнительница.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов прожили в браке 11 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Буланова и Владислав Радимов прожили в браке 11 лет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

На вопрос ведущего, а что сейчас происходит в личной жизни артистки, Татьяна ответила искренне, но имени нового избранника не назвала.

- У меня сейчас такое состояние хорошее, потому что я влюблена. Кто он - секрет. Честно говоря, я побаиваюсь выходить замуж. Может быть, уже просто так жить вместе. Хотя, если человек предложит, почему и нет».

В эфире показали видео с недавней свадьбы подруги Булановой, где букет невесты поймала именно она. Примета хорошая.

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Татьяна Буланова в новом выпуске программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым
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ИСТОЧНИК KP.RU

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