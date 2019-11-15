Нападающий сборной Бельгии Лукаку: Витсель рассказывал много хорошего о «Зените» и России

Завтра, 16 ноября 2019 года, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 в группе I встретятся сборные России и Бельгии. Сборная прилетела в Санкт-Петербург в четверг, а утром прошли мероприятия для СМИ. Сначала на вопросы журналистов ответили главный тренер Станислав Черчесов и нападающий Артем Дзюба, затем команда открыла 15 минут своей тренировки.

А вечером пришла очередь соперников - сборную Бельгии на предматчевой пресс-конференции представлял нападающий Лукаку, которому «Газпром-Арена» уже знакома. Нападающий играл в Санкт-Петербурге на чемпионате мира 2019 в России за «красных дьяволов».

- Больше запомнился матч с Англией, - рассказал 26-летний нападающий итальянского «Интера» и сборной Бельгии. - Потому это был последний матч турнира и победа над ней позволила нам выиграть медали чемпионата мира.

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- Россия и Бельгия уже гарантировали себе участие в чемпионате Европы и разыграют только первое место в группе. Насколько принципиально это для вашей команды?

- Матч с Россией 16 ноября для нас исключительно важна. Бельгия всегда нацеливается на победу. И в турнире, и в отдельном матче. Мы знаем, что и Россиz стремиться порадовать своих болельщиков и занять первое место. Это делает матч еще важнее.

- Допускаете, что когда-нибудь приедете играть в Россию?

- Я знаю Квинси Промеса, который выступал за «Спартак». Он мне рассказывал о России много приятных вещей. Как и мой партнер по сборной Аксель Витсель, игравший ранее за «Зенит».

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес: Матч против сборной России – самый важный для нас

Перед тем, как отправится на предматчевую тренировку своей команды, главный тренер сборной Бельгии ответил на вопросы журналистов в конференц-зале «Газпром-Арены».

- Для вас важнее обыграть Россию или посмотреть ближайший резерв?

- На мой взгляд, в международном футболе нельзя воспринимать какие то матчи проходными. Самый важный матч для сборной Бельгии состоится завтра. Как и для сборной России. Мы будем играть при полном стадионе и каждая команда использует все ресурсы для победы.

- В Петербурге вы взяли бронзовые медали чемпионата мира. Какие остались воспоминания?

- Мы действительно вспоминали с игроками чемпионат мира в России, говорили о матчах, которые провели в Петербурге. Воспоминания, конечно, хорошие, но сейчас надо смотреть вперед. Уверен, лучшие наши матчи впереди.

Начало матча сборная России - сборная Бельгия 16 ноября 2019 года - в 20.00.