Журналистам показали, как будут выглядеть новые станции «Путиловская» и «Юго-Западная»

На улице Васи Алексеева – «Путиловская», а на пересечении Маршала Жукова и Маршала Казакова – «Юго-Западная». В Петербурге в 2022 году планируют открыть две новые станции метро. Их очень ждут местные жители. Это участок относится к Красносельско-Калининской, или «коричневой» ветке метро. На ней уже вовсю идут строительные работы. А как будут выглядеть «Путиловская» и «Юго-Западная», стало известно 15 ноября. В Смольном представили новые проекты.

Станция "Путиловская".Фото: Артем КИЛЬКИН

– Обе станции являются классическими для Петербурга объектами глубокого заложения с островными платформами. Особенностью новых станций станут планировочные решения по ограничению прямого доступа пассажиров от платформенной части к поездам – установка дистанционных дверей, что обеспечит безопасность. Такие же двери обустроены на станции метро «Новокрестовская», – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский.

На станции "Юго-Западная" работают над наклонным ходом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что «Путиловская» будет трехзальной – колонного типа. Платформу сделают шириной 16,3 метра. А для безопасности пассажиров между ней и поездом установят автоматические двери.

Так будет выглядеть станция "Путиловская". Фото: КРТИ

Что касается композиции всей станции, основной акцент хотят сделать на центральном зале с арками из нержавеющей стали. Вместе с колоннами они будут выделяться на фоне белого потолка и светлым полом платформы. И визуально расширят пространство, сделают его легким и воздушным.

Станции планируют открыть в 2022 году.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вестибюль «Путиловской» тоже будет интересным с точки зрения архитектуры.

– Часть здания, выходящая на улицу Васи Алексеева, представит собой галерею с двойными колоннами-пилонами, в которую войдут торговые помещения. Вестибюль станет трехэтажным, при этом один этаж будет подземным, остальные два – наземными, – рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так будет выглядеть вестибюль "Путиловской".Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция «Юго-Западная» будет состоять из трех «частей» – центрального зала, соединенного эскалатором с вестибюлем, и двух боковых – предназначенных для посадки в поезда.

– Основой архитектурной композиции станции станут металлические ступенчатые арки, обрамляющие проходы между центральным и боковыми залам, – добавили в КРТИ.

Станция "Юго-Западная".Фото: Артем КИЛЬКИН

Оформление станции посвятят военно-исторической тематике. Трехчастное деление арок должно напомнить ленты ордена «Святого Георгия» и «Георгиевского креста», а цвет – оружейную сталь. На контрасте с арками стены и пилоны оформят белоснежным мрамором.

Наземный вестибюль построят шестигранной формы. Внутри будет атриум с прозрачным куполом. Отделка внутри будет мрамором светлых оттенков. Над эскалатором планируют разместить художественный витраж на военно-историческую тематику с подсветкой.