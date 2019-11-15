Эксперты – о картинах, написанных искусственным интеллектом: «Если у машин появится сознание, человечество кончится»

Искусственно ли искусство, созданное нейросетями, кодами и алгоритмами? Дискуссией на захватывающую тему завершился второй день Петербургского международного культурного форума. Начали с нескладных художественных опусов машин – закончили закатом человеческой цивилизации.

ВЕЧНО НОВАЯ КАРТИНА

Идейным вдохновителем встречи стал аукцион, который в прошлом году провел главный аукционный дом мирового арт-рынка Christie’s. За 432,5 тысячи долларов – в 40 раз дороже изначально заявленной цены – с молотка ушел портрет. На нем изображен Эдмонд де Белами – человек, который на самом деле не существует. Картина стала одной из серии портретов вымышленного семейства. Автор – творческий коллектив Obvious, вооруженный искусственным интеллектом.

– Многие все еще думают, что искусственный интеллект – это что-то вроде калькулятора, – рассказывает глава международного отдела печати и мультипликации Christie’s Ричард Ллойд. – Я вывел эту работу на аукцион в качестве провокации и знака того, что процесс начался. При этом мне понравилось, что она похожа на портреты XVIII-XIX веков: хотелось, чтобы зрители подходили к ней как к работе человека. Мы не стремились к одобрению. Мы хотели спровоцировать дебаты.

Портрет Эдмонда де Белами. Художники: Obvious. Фото: Christie's Images Ltd

Творчество человека и компьютера можно назвать «нейрографией», «совместным генерированием новой эстетики». По словам основателя и президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой, сейчас в мире насчитывается полтора десятка инструментов для создания с помощью искусственного интеллекта произведений искусства. Но «работать с ними – это не меньший труд, чем владеть кистью».

– Существует некое пространство, где модель обучается и обрабатывает базовые данные и куски информации, которые вы ей «скармливаете», – пытается объяснить немецкий художник-«нейрописец», бывший резидент Google Arts & Culture Lab Марио Клингеманн. – И процесс, и само это пространство, по сути, ограничены только подачей свежих данных. Модель бесконечно обучается, а результаты ее предыдущих работ влияют на следующие.

Модели, с помощью которых рисуют художники-новаторы, работают по циклическому принципу обратной связи и могут выдавать творение под заданные параметры: например, составить изображение «Моны Лизы» из... мебели. Модели даже могут устраивать друг с другом «коллаборации».

– Иногда портрет получается прекрасными, иногда – ужасным, – поясняет художник. – Это всегда извилистый путь с интересным результатом. Такое искусство не соответствует ожиданиям: модель, напротив, помогает организовать случайность. Мною движет желание создавать картины, которые будут удивлять и через 10 лет.

ЗАМЕЩАЯ ЧЕЛОВЕКА

Прошлым летом творения искусственного интеллекта впервые в истории выставили в классическом музее – в Эрмитаже. Тех, кто назвал экспонаты «не искусством», было немного.

– Мы допускаем прогресс в науке, но почему-то не допускаем его в культуре, а ведь искусственный интеллект уже вошел в высокое искусство, на что мы просто не могли не отреагировать, – отмечает искусствовед, руководитель Отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. – Если раньше лучшей похвалой выставке было желание зрителя «постоять и помолчать» перед картиной, то сейчас наоборот. Зритель уже не хочет быть пассивным наблюдателем, он хочет стать частью творчества, поиграть в него.

Тех, кто назвал необычные экспонаты «не искусством», в Эрмитаже было немного. Фото: Государственный Эрмитаж

Но что это за игра, если смотреть глобально?

– Против пылесоса, который сам убирает, или искусственной барышни, которая будет варить вместо меня суп, я ничего не имею. Но зачем замешать человека? – рассуждает доктор наук по физиологии и теории языка, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская. – Мы планируем еще пожить на этой планете – или это все, закат цивилизации? Какова цель всего этого?

Если дело в стремлении создавать вечно удивляющее, «свежее», то искусственный интеллект поможет здесь едва ли: «любое произведение искусства остается свежим и актуальным, если у него есть компетентный зритель».

– В шахматы и покер железяки выигрывают, и соперничать с ними бесполезно, – продолжает Черниговская. – Но искусственный интеллект интересен не как дубль человека, а как нечто, делающее другие ходы, человеку несвойственные. На них человек мог бы учиться.

МИР ГЛАЗАМИ МАШИНЫ

Кому принадлежит творение и положен гонорар – программисту, написавшему код, художнику, который с ним работал, или самой нейросети? Марио Клингеманн рассматривает модель как кисточку.

– В какой-то момент дистанция между инструкцией, поступающей от программиста, и продуктом, который выдают искусственный интеллект, будет столь большой, что творение можно будет считать независимым, – отмечает Ричард Ллойд.

Машины самообучаются и эволюционируют. Какими они станут? Чтобы понять это, нужно понимать, как они мыслят.

– В этом поможет портрет, ведь он не только отражает изображенного на нем, но и показывает, что происходит в голове у «художника», – считает Ричард Ллойд. – Передавая власть алгоритмам, надо понимать, как они воспринимают наш мир.

– Как видят машины? Это математика. Это красиво, – поясняет Ольга Ускова. – Картина становится шедевром благодаря коллективному бессознательному. Если бы к «Моне Лизе» не стояли очереди, она не была бы шедевром. Мы уже пережили революцию, наше общество уже смешанное, в нем есть биологический и искусственный интеллект. Общаясь в интернете, вы не можете быть уверенными, что на том конце человек. Научить людей не бояться, начать доверять творениям искусственного интеллекта, показать, что происходит у машин в «голове», – это задача художников на ближайшее десятилетие.

Главное в погоне за «машинным» искусством не дать потерять человеческое. Живым элементом, по мнению экспертов, должен всегда выступать зритель, а искусство должно быть интерактивным. Ведь, как только роль в творческом процессе утратится, «человеческий род прекратится».

– В машину надо вложить этические нормы. А если она разовьется до появления у нее сознания, то станет уже субъектом права, личностью, – рассуждает Татьяна Черниговская. – И ее уже нельзя будет, как файл, отправить в «Корзину». Это будет уже убийством. Нам нужно вырабатывать новые правила жизни и понимать, каково наше место в мире. Это уже другой тип цивилизации.

– Самосознание – это этап развития нейронных сетей. Сейчас искусственный интеллект на уровне ребенка трех-пяти лет, – добавляет Ольга Ускова. – Если он разовьется, а мы не поставим «заглушки» и ограничения, – человечество кончиться. Каковы должны быть эти ограничения, эти правила, – как договоримся.

ВОПРОС ЭКСПЕРТАМ: Чему учить детей?

Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ, доктор наук по физиологии и теории языка, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ:

– Не бояться меняющегося мира. Тому, что они имеют право на ошибку, что у всех бывают провалы. И, главное, чему-то, что пока еще не попадает в алгоритмы.

Ольга УСКОВА, основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies:

– Ставить себе цель. Ребенок должен быть мотивирован сам выбирать. Именно поэтому нужно находить баланс между тренировкой мозга и уже его насилием огромным потоком информации.

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