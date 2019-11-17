Эксперты на Культурном форуме: "У современного человека ухудшилась "оперативная память"

На Культурном форуме обсуждали не только нынешнюю ситуацию в искусстве, но и поговорили о будущем. На секции «Культура 2.0» уделили особенное внимание современным технологиям, искусственному интеллекту и их роли в жизни и в творчестве человека будущего. На дискуссии «Робот vs Человек: какие навыки победят» специалисты разных сфер представили свои весьма разносторонние мнения.

- В моей сфере заменить человека не представляется возможным, потому что танец, все-таки воспринимается через энергетику человеческого тела, - взяла слово Ассис Карреиро. Уже более трех десятилетий она представляет международных хореографов и дизайнеров, а также занимается стратегическим консультированием целого ряда культурных организаций. Сейчас, например, работает в Канадском Доме в Лондоне и в Национальном центре искусств. - Вопрос должен звучать не как «робот против человека», а скорее, как мы сможем взаимодействовать друг с другом и не бояться. Роботы могут способствовать креативному образованию.

Специалист по маркетингу в Intel RealSense Technology Сьюзан Либрик рассказала о некоторых технических особенностях создания роботов, в частности про глаза.

- Роботам тоже необходимо понимать и осознавать мир, чтобы ориентироваться в нашем мире и существовать в нем наравне с людьми. - Сейчас они больше похожи на роботы-пылесосы, чем на то, что показывают в кино, но это может измениться.

Дискуссия "Робот vs. человек: какие навыки победят?". ФОТО: Руслан Шамуков / ТАСС

Стратег и авторитетный эксперт в области перехода на цифровые технологии в культурной сфере Майкл Эдсон представил свое видение ситуации.

- Вопрос следует рассматривать со стороны трех измерений: объем, масштаб и скорость. Основная проблема заключается в том, что мы всегда сравниваем лучший образец человеческих способностей и средний образец способностей робота, недооценивая при этом робота.

На встрече спикеры говорили о том, насколько сложен современный искусственный интеллект (ИИ), «какой мозг мы можем искусственно вырастить». модератор встречи основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова сравнила ИИ с процессом выращивания ребенка:

- Сначала возникает способность распознавать образы, затем формируется пространство смыслов, после, в возрасте 2- 5 лет, возникает самоопределение. Сейчас нейронные сети глубокого изучения находятся в процессе накопления пространства смыслов. Возможно, в какой-то момент, при определенных обстоятельствах, искусственный интеллект сможет выделить себя над пространством смыслов, и тогда все связанное с целеопределением возникнет автоматически.

Наряду с изменениями эмоционального интеллекта современного человека, и спикеры, и слушатели, задающие вопросы, отметили изменения характеристик человека, например, общее ухудшение «оперативной» памяти. В целом, эксперты сошлись во мнении, что такие изменения неизбежны, это естественные, эволюционные процессы. Все, что нам остается, это принять эти изменения, контролируя их, насколько это возможно. И надеяться на светлое будущее и плодотворное взаимодействие робота и человека.