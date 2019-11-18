Красота спасет матч: В петербургском «Динамо» тренером по физподготовке хоккеистов впервые стала женщина

КАРАТЕ, ЛОШАДИ И БОКС

Появление 25-летней Дарины Былиной в «Динамо» - хоккейная сенсация! Никогда еще в профессиональных клубах России официально не работали представительницы слабого пола. Но теперь брешь и в самом мужском, и самом брутальном виде спорта пробита. Тренером, отвечающим за физическую подготовку игроков в петербургском «Динамо» (выступает в ВХЛ - второй дивизион российского хоккея), работает молодая и красивая девушка Дарина Былина.

Как же этой красавице, по которой плачет модельный подиум, удалось прорваться в святая святых?

Спортивную карьеру Дарина начинала в родной Беларуси с контактного карате-ашихара и бокса. Спортсменок в секции было мало, и из-за этого возникали сложности с тренировками. Впоследствии девушка, как настоящая амазонка, оседлала коней и восемь лет посвятила конному троеборью. Принимала участие в кроссах, доросла до кандидата в мастера спорта, даже в резерве сборной Беларуси состояла. Но, как говорит сама Дарина, «конный вид спорта очень дорогой для Беларуси, чтобы находиться в топе мирового рейтинга».

Появление 25-летней Дарины Былиной в «Динамо» - хоккейная сенсация! Фото: ХК «Динамо»

Поэтому, когда встал выбор между профессиональной карьерой и учебой, спортсменка выбрала последнее. Отдав предпочтение развитию себя как тренера, продолжала заниматься боксом.

- Мне трудно объяснить, откуда такая любовь к единоборствам, - рассказывает «КП» - Петербурге хрупкая красавица Былина. - Все началось в детстве, нравилось в этих видах спорта все. Техника боевого искусства привлекала. И что все - в белом кимоно (улыбается). Мама, конечно, переживала, что ее девочка постоянно выбирала такие мужские виды спорта. Ведь конный спорт тоже вышел из армии. А папа - сам бывший спортсмен и тренер, поэтому реагировал спокойнее. Даже где-то меня прикрывал. Страшно мне никогда не было, а вот больно - случалось.

Желание Дарины достичь в спорте успехов помогало выдерживать и плотный график тренировок, и терпеть боль.

- Конечно, сломанный нос - трагедия для любой женщины, - продолжает Дарина Былина. - Но мне удалось такого повреждения избежать. Хотя, случалось, нос разбивали, кровь шла. Так же как и с бровями - серьезных повреждений не было. Может, потому, что у меня длинные руки и я старалась держать соперника на расстоянии (улыбается).

В боксе у Дарины были заметные успехи: в чемпионате Беларуси красавица занимала призовые места. Ее приглашали в профессионалы и сравнивали из-за высокого роста с известной российской чемпионкой Натальей «Кувалдой» Рогозиной. Но в «профи» Былина переходить не собиралась, тем более что вскоре в ее судьбе вновь произошел еще один резкий поворот - на горизонте появился хоккей.

Красавица Дарина отвечает за физическую подготовку игроков в клубе «Динамо». Фото: ХК «Динамо»

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ

- Мне был 21 год, когда я оказалась в хоккейной команде, начала работать с ребятами, - вспоминает Дарина. - Тогда еще продолжала боксировать. Но так как жила отдельно от родителей, поняла, что бокс меня уже не способен прокормить. На двух стульях не усидишь, и опять встал выбор: быть тренером или развиваться как спортсмен. Хоккей как вид спорта меня привлекал с юных лет».

Однако и здесь девушку ожидали сложности. Времена были совсем другие - заниматься этим видом спорта в родном Могилеве просто не было возможности. Но от судьбы не убежишь.

- Помогло стечение обстоятельств, - говорит Дарина Былина. - В тренерском штабе клуба «Могилев» были вакансии. На тот момент я индивидуально тренировала хоккеистов, информация обо мне распространялась, и вскоре руководство клуба решило предложить мне контракт.

Четыре года девушка-тренер отдала «Могилеву», став, пожалуй, главной звездой местного клуба. Минувшим летом Дарина поработала в тренировочном лагере Эдуарда Занковца - нынешнего главного тренера петербургского «Динамо». И вот новый поворот: Дарина Былина получила приглашение перебраться на совсем другой уровень, в петербургское «Динамо», где стала первой официальной женщиной-тренером в российском хоккее. Теперь тренерский штаб смело доверяет Дарине хоккеистов.

- На мне - восстановление хоккеистов и физическая подготовка вне льда, - объясняет она. - В данный момент у «Динамо» два тренера этой специализации, и, когда команда на выезде, я провожу тренировки с теми, кто не отправился в поездку. В момент предсезонного сбора также проводила тренировки по боксу. Помогала проводить тестирование. То есть делала все, что требовал главный тренер.

Кстати, Былина считает, что бои на льду совсем не мешают хоккею.

- Да, я против неоправданных удалений, - объясняет Дарина свою позицию. - Если тебя едва тронули - не стоит сразу лезть в бой. Мы должны думать об игре, нельзя оставлять команду в меньшинстве. Это чревато забитыми шайбами. Но считаю, что каждый игрок должен уметь постоять за себя. Хоккей, как и любой другой вид спорта, - зрелище. Для того чтобы люди его смотрели, драки на льду тоже нужны.

РАБОТА МЕЧТЫ

Себя Дарина считает довольно строгим специалистом:

- Из-под палки, к счастью, в «Динамо» никого заставлять трудиться не приходится. Я говорю игрокам: «Вы не должны работать на тренера, вы должны работать на себя. А я должна вам помочь стать лучше».

Ребята, к счастью, понимают и бережно относятся к рекомендациям. Часто подходят к ней со своими проблемами.

- Вопросы могут задавать по восстановлению, питанию. Если могу помочь советом - стараюсь… Некоторые парни сильно переживают, если не попадают в состав на игру. В такие моменты хочется их поддержать, чтобы не унывали, - говорит Дарина.

Возможно ли продолжение общения между парнями и Былиной вне льда? Смотря, какое общение. Завязать личные отношения с тренером у игроков шансов нет! Почему?

- Пококетничать со мной не получится! Я сразу выстраиваю дистанцию и не даю повода, - расставляет точки Дарина. - Как бы обидно это ни звучало в адрес хоккеистов, у меня ко всем им отношение, как к детям (смеется). Им надо помочь стать быстрее, сильнее, если потребуется - и водичку в зал принести. Хотя интерес к моей скромной персоне, конечно, есть (улыбается)! В соцсетях мне писали представители других команд. В том числе из КХЛ. Но все «заигрывания» сразу пресекались! Держится та же дистанция.

darina_bylina Ещё немного фото с нашей вчерашней встречи #tvrmogilevby#всебудетхоккей

- А вдруг познакомиться пожелает звездный хоккеист, с именем?

- Для меня это ничего не меняет. Моя мечта - не игрок КХЛ, а КХЛ, где бы я работала тренером.

Зная Дарину, можно не сомневаться, что ей по силам достичь и этой цели! Так что, мужчины, берегитесь!