Юристы: После тюрьмы историк Олег Соколов сможет и дальше преподавать в университете

В ночь с 7 на 8 ноября в самой обычной квартире на набережной реки Мойки, 82, разыгралась кровавая драма: 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил свою любовницу-аспирантку Анастасию Ещенко. О том, что ждет историка дальше, какое наказание он может понести и светит ли ему когда-нибудь вернуться в родной университет, «Комсомолке» рассказали юристы.

О ЯВКЕ С ПОВИННОЙ

9 ноября Соколова выловили из реки Мойки, где он попытался утопить останки своей «любимой». При ученом был рюкзак, где лежали отпиленные руки девушки. В тот же день адвокат историка заявил, что тот написал явку с повинной. Многих это удивило: не поздновато ли для явки с повинной?

Олег Соколов подозревается в жестоком убийстве и расчленении своей 24-летней возлюбленной - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Фот: скриншот YouTube

- Соколова выловили из Мойки с переохлаждением, и поэтому первым делом доставили в больницу, - рассказал «КП» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. – По этой причине почти сутки он не был задержанным. То есть, находился под охраной, конечно, но «официальной» процедуры задержания не было. Зато за это время к нему были приставлены адвокаты, которые определили тактику и стратегию защиты. И в силу того, что все улики однозначно указывали на его причастность к этому жуткому преступлению, адвокаты понимали, что для него вовремя написать явку с повинной – значит, обеспечить себе смягчающие обстоятельства для будущего суда.

О СОСТОЯНИИ АФФЕКТА

На заседании, где для Соколова определяли меру пресечения, он рассказывал, что 7 ноября поссорился с Ещенко, и в пылу скандала застрелил ее. Адвокат доцента уже говорил о том, что подзащитный мог находиться в состоянии аффекта.

- Все говорит о том, что в момент убийства и во все последующие моменты он прекрасно осознавал, что делает, - считает Хаминский. - Он расчленил тело, выбросил останки в реку. И если бы тело пролежало в холодной воде хотя бы пару дней, установить дату смерти оказалось бы невозможно. И его поведение в суде – это игра на публику. Нет, ни о каком состоянии аффекта здесь определенно не может идти и речи.

24-летняя Анастасия Ещенко, по словам самого Соколова, была его "возлюбленной". Они встречались по меньшей мере четыре года и даже планировали пожениться.Фото: СОЦСЕТИ

О НЕВМЕНЯЕМОСТИ

Знакомые Соколова много рассказывают о странностях в его поведении. Ученый увлекался историческими реконструкциями, на которых играл роль дивизионного генерала французской армии времен Наполеона. По словам товарищей по баталиям, как только он надевал мундир, у него «съезжала крыша». Историк бил лошадей, орал матом на коллег по цеху и был готов вести войска на Москву. Раньше это списывали на небольшие странности большого ученого, но сейчас все видится в ином свете. Уже известно, что Соколову предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

- Если все-таки его признают невменяемым, то будет обычная для таких случаев процедура – его поместят в специальную психиатрическую лечебницу и назначат лечение в соответствии с диагнозом, - говорит юрист Андрей Тындик. - Сколько он там проведет – опять же, невозможно сказать, это все слишком индивидуально. После его выпустят, поставят на учет в психоневрологическом диспансере и будут каким-то образом за ним присматривать.

Первый суд над Олегом Соколовым состоялся 11 ноября. Ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО как минимум до 9 января 2020 года. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

О НАКАЗАНИИ

Соколов, будучи очень эксцентричным человеком, устраивал театральные истерики в суде: рыдал и бился головой о стекло своей клетки. Говорил, что «оступился лишь однажды» и признавался Насте в любви. Его адвокат рассказывает, что доцент хочет для себя расстрела. Но при этом решение суда отправить его в СИЗО он встретил с нескрываемым разочарованием.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы, - говорит Андрей Тындик. - Но никто не может гарантировать, что Соколов получит именно такой срок. Суд, может принять во внимание как отягчающие обстоятельства – расчленение тела и попытку от него избавиться – так и смягчающие. Например, возраст доцента, его состояние здоровья, заслуги перед отечественной наукой и положительные характеристики с места работы. Разумеется, никакой смертной казни и никакого расстрела быть не может. На смертную казнь в России наложен мораторий с 1996 года. Никаких исключений из этого правила быть не может.

О ПРЕПОДАВАНИИ И НАУЧНЫХ ТРУДАХ

После жуткой истории студенты СПбГУ стали рассказывать, мол, доцент никогда не отличался поведением скромного ученого. Напротив, он упивался вниманием молоденьких студенток и постоянно крутил с ними романы. Сможет ли Соколов когда-нибудь вернуться к преподаванию?

Одиозный историк был одним из основателей движения реконструкторов в СССР и России, а сам с удовольствием выступал на мероприятиях в мундире французского дивизионного генерала. Фото: СПбГУ

- Да, определенно, сможет, - говорит Андрей Тындик. - Никаких специальных процедур ему для этого проходить не потребуется – достаточно будет прийти и устроиться на работу. В законе, конечно, прописан запрет на занятия определенными видами деятельности – в том числе и преподавательской. Но действует он только в том случае, если преступление с этой деятельностью непосредственно связано. Ещенко хоть и была аспиранткой вуза, где преподавал Соколов, но убийство с этим вряд ли связано.

При всей чудовищности преступления, в котором обвиняют историка, невозможно отрицать, что он ученый с мировым именем. У него десятки научных трудов, посвященных истории Франции времен Наполеона Бонапарта – монографии, статьи, книги. Если его признают невменяемым, будут ли эти работы объявлены «ненадежными источниками»?

- Нет, с его трудами ничего не случится, - объясняет Андрей Тындик. – Дело в том, что экспертиза устанавливает, был человек невменяем или нет в конкретный момент, в конкретный день своей жизни. Поэтому, я думаю, научный труды Соколова не обесценятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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