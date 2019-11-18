Отмечали свадьбу - зарезали барана: Петербуржцев шокировала церемония жертвоприношения во дворе многоэтажного дома

С пугающим колоритом жители Шушар отпраздновали важное событие в жизни «двух любящих сердец». Свадьба гуляла в одном из дворов на Старорусском проспекте. Днем 15 ноября там собрались участники торжества. Нарядная невеста, веселые гости, неподалеку от них - автомобиль, украшенный лентами. Однако то, что происходило дальше, шокировало местных жителей. Из подъезда несколько мужчин вынесли живого барана.

События развивались стремительно. Для животного подготовили место – расстелили на асфальте прозрачную пленку. Мгновение – и в разные стороны брызнула кровь. Наблюдали за процессом около двадцати человек. Среди них – жених и невеста. Вся компания выстроилась полукругом и ждала, когда баран испустит дух. После этого тушу завернули в клеенку и отнесли в грузовик, припаркованный метрах в пятидесяти.

Помимо гостей торжества очевидцами жестокого обряда стали жители многоэтажек. Они рассказали, что в это время неподалеку гуляли мамы с детьми.

- Ребята, я сам мусульманин и придерживаюсь традиций и обычаев, где бы я ни находился. Но так прямо у парадной принести жертвоприношение - это уже перебор, - отреагировали на видео пользователи соцсетей. - Это можно было сделать где-нибудь на поле за городом, выехать всем кортежем и культурно приехать во двор к себе.

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ

Борьба с теми, кто устраивает публичную резню баранов, ведется в Петербурге давно. Первый крупный скандал произошел еще в 2009 году. Тогда в сеть попало видео, как в самом центре Северной столицы, на Апраксином дворе, зарезали несколько животных. Свидетелями казни стали обычные покупатели.

После неприятного инцидента к обсуждению вопроса подключились Законодательный совет Петербурга и правительство города. В 2010 году губернатор Валентина Матвиенко осудила происходящее на Апраксином дворе. Позднее мусульманам запретили совершать жертвоприношение на Курбан-Байрам в общественных местах. В том числе – у Соборной мечети – одной из крупнейших мечетей Европы. При этом на территории Петербурга и в пригородах определили четыре «убойных пункта».

Кроме того, места жертвоприношений определены федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлен перечень мест, в которых могут совершаться религиозные обряды и церемонии. К ним относятся культовые здания и сооружения и относящиеся к ним территории, места, предоставленные религиозным организациям для этих целей, места паломничества, учреждения и предприятия религиозных организаций, кладбища и крематории, а также жилые помещения. Двор многоэтажки в Шушарах ни под один из этих пунктов не попадает.