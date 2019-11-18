К выходным похолодает, но морозов не будет: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на конец ноября

До начала календарной зимы осталось меньше двух недель, на улицах Петербурга начали появляться новогодние елки, а за окном по-прежнему плюс и пасмурно. Снега тоже не заметно. О том. какой будет погода в конце ноября, «Комсомолке» рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В ближайшие три дня будет еще тепло с дневной температурой +3...+8 градусов. Даже ночью не будет минусовых температур. Может только немного подморозит по Ленобласти. Плюс южные ветра и высокое давление. Это все влияние мощного антициклона, который стоит над центральной частью России и блокирует циклоны с Балтики и Скандинавии, - заявил метеоролог в интервью корреспонденту «КП-Петербург».

А вот с 22 числа начнется похолодание. Сначала минусовые температуры будут ночью, а к выходным уже и днем от -1 до -6 градусов. Зато без осадков. Это придет холодный воздух антициклона.

А вот в конце ноября погода снова «отыграет» назад. Ближе к 29-му ноября термометры вновь покажут небольшой «плюс». До этого времени снега ждать точно не приходится. А там - как повезет.

Что же до главного зимнего вопроса: будет ли снег на Новый год, то об этом говорить слишком рано. На такой дальний период синоптики прогнозов не дают.