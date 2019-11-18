Прокурор запросил для обвиняемых в теракте в метро Петербурга четыре пожизненных срока

Судебные прения по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017-го начались со слов благодарности от… самих 11 подсудимых.

- Спасибо Петербургу за поддержку, за то, что верите! – крикнула Каримова из клетки. – Я ее чувствую.

Как пояснил адвокат Шохисты Виктор Дроздов, его подзащитная получила письмо поддержки от петербурженки Евгении, несколько посылок с одеждой и зимней обувью, а также едой (в том числе с огурцами и помидорами).

С отмашки коллегии судей во главе с Андреем Морозовым гособвинитель Надежда Тихонова зачитала преступления, в которых обвиняют 11 человек, сидящих напротив нее за стеклом: подготовка теракта в метро и ещё один неудавшийся теракт; покупка, хранение и изготовление взрывчатых веществ и СВУ, оружия и боеприпасов; участие в террористическим сообществе и вовлечение в него.

Трагедия в метро произошла 3 апреля 2017 года.Фото: СОЦСЕТИ

- Проведена всесторонняя проверка заявлений подсудимых об их непричастности, пытках, фальсификации доказательств, - отметила Тихонова. – Подтверждения они не получили. Более того, они оправдаются показаниями самих подсудимых, данных на первоначальном этапе следствия. Цель этих заявлений – опорочить доказательства.

За достоверность доказательств говорят показания сотрудников ФСБ и свидетелей, протоколы и экспертизы. В то, что первоначальные показания подсудимых (а в них они частично признают вину) правдивы, говорит то, что никаких расхождений между ними не было.

ДЕНЬГИ «НА ТЕРАКТ»

Прокурор напомнила, что, по версии следствия, организаторами теракта стали Ахмад Махбубов и Сирожиддин Мухтаров (находятся в международном розыске), а сам теракт – следствием действий России в Сирии. Первым в террористическую организацию из этнических узбеков завербовали Аброра Азимова. Связь поддерживали через «ВатсАпп».

Именно братья Азимовы якобы получили инструкции и перевели на карту смертника Джалилова – на съёмную квартиру и СВУ – 2 500 долларов от Ахмада. Каримова и Ортиков якобы давали попользоваться своими мобильниками для связи Аброра со смертником и переводов средств «на теракт».

- Откуда Аброру был известен номер счета Джалилова, если на момент перевода они не были знакомы? – задалась вопросом Тихонова. – Ответ: от Махбубова.

Террорист скончался 3 апреля 2017 года в результате взрыва на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт».

После краткого экскурса в страшное 31 апреля, когда погибло 15 человек и пострадало более сотни, а стенки вагона и тоннеля покрылись человеческими останками, взрывчаткой и карамелизованным сахаром, прокурор напомнила: на бомбе на «Площади Восстания», которая не успела взорваться, нашли отпечатки Джалилова, а весь его путь заснят камерами, так что сомневаться в его причастности не приходится.

ШПРИЦ, ЗВОНОК И ГИРЛЯНДА

Мухамадюсуп Эрматов арендовал однушку на Товарищеском, в кладовке которой нашли третье СВУ, начатое Джалиловым и якобы дособранное жителями квартиры. При этом, по словам самого Эрматова, он не знал, что находится в пакете, который Джалилов оставил у него на хранение. И не спрашивал, потому что «землякам нужно помогать». О своей непричастности, о подброшенных гранатах и незнании того, что участвуют в подготовке теракта, заявляют все 11 обвиняемых.

По словам гособвинителя, на СВУ с Товарищеского проспекта, собранном из огнетушителя, бесплатной газеты «Метро», шприца, дверного звонка и световой гирлянды, нашли потожировые следы братьев Эрматовых. Все три взрывных устройства были собраны из одних материалов и по одному принципу – по инструкции, найденной у Азимовых.

В распоряжении следствия есть даже телефонная запись разговора Аброра Азимова и Джалилова с обсуждением предстоящего теракта. Любопытно, что, согласно телефонной детализации, мобильник Джалилова на Товарищеском не бывал, а вот телефон Мухамадюсупа Эрматова у него в гостях, на Гражданском, якобы регистрировали, и не раз.

Причастность к изготовлению третьей бомбы всех жителей квартиры на Товарищеском доказал следственный эксперимент. Люди в форме попробовали собрать макет СВУ и выяснили, что процесс это громкий, а потому ничего не подозревать соседи по квартире просто не могли.

- О сплоченности жителей квартиры на Товарищеском говорит и инсценировка похищения Мухамадюсупа Эрматова, они обратились в полицию, хотя не прошло и суток, - добавляет прокурор. – Когда сотрудники полиции прибыли, в квартире было чисто, а СВУ в кладовке забросали вещами.

В клетке 11 подсудимых.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

В подмосковной квартире, где жили Азимовы, Каримова и Ортиков, якобы нашли целый арсенал оружия. Там же, согласно выводам следствия, обнаружили вещество, применимое в СВУ. Взрывчатка аналогична той, что нашли в метро, в квартире на Товарищеском и следам в машине Мухамадюсупа Эрматова.

«ВЕКА В ТЮРЬМЕ И МИЛЛИАРДЫ ШТРАФА»

- Вины подсудимых доказана, - отрезала прокурор и стала объявлять справедливое, по мнению следствия, наказание.

Братьям Азимовым и Эрматовым запрашивают пожизненное заключение в колонии особого режима со штрафами по миллиону рублей. Ортикову просят назначить 28 лет «строгача» с миллионным штрафом, Мирзаалимову – 27 лет с двумя годами ограничения свободы и штрафом в миллион. Махмудов, Хакимов, Эргашев, Муидинов – по 27 лет строгого режима и штрафному миллиону.

Такие сроки – результат частичного сложения. Так, Аброру Азимову полагается, по мнению прокурора, 105 лет тюрьмы и еще одно пожизненное, а также больше двух миллионов штрафа.

Когда прокурор стала читать сроки по Каримовой, Шохиста, не дослушав до конца, упала в обморок.

- Это судилище! – заявил защитник Каримовой в вынужденном перерыве. – Это крик государства в условиях бессилия.

После визита врачей возвращаться в зал суда Каримова отказалась. Закончить зачитывать запрашиваемые сроки - по единственному оставшемся обвиняемому - должны завтра, 19 ноября.

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