Nissan решил поддержать клиентов даже после окончания трехлетней гарантии

О новом "сверхгарантийном" предложении рассказали представители компании Nissan. По их словам, если традиционная заводская автогарантия распространяется на три года или 100 тыс. километров пробега и покрывает любые детали, узлы, агрегаты, элементы подвески, АКБ и ксеноновые лампы, то в рамках новой программы компания еще в течение двух лет после окончания гарантии или достижения 150 тыс. километров, будет осуществлять техническое обслуживание машин своих клиентов по ключевым агрегатам.

Отметим, что программа «Пять лет поддержки» покрывает двигатель, систему полного привода, механическую и автоматическую коробку передач, а также вариатор X-Tronic CVT. Постгарантийное покрытие распространяется на модели Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Terrano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 1 октября этого года.

По словам управляющего директора Nissan в России Андрея Акифьева, новая программа призвана сделать владение автомобилями этой марки еще более выгодным и комфортным.

«Наши клиенты это оценят», - подчеркнул он.

Напомним, в России Nissan работает с 2004 года. Общая доля Nissan Group на отечественном авторынке по итогам минувшего года составила 5,9%. В 2018 году компания представила в России новые модели Nissan X-Trail, Infiniti QX50, Infiniti QX 80, и смогла достичь рекордных объемов производства на своем заводе в Петербурге.