Певица Билли Айлиш на уроке православия в русской школе спросила батюшку, как креститься

Американская певица Билли Айлиш в 2019 году свела с ума весь мир. Школьники буквально боготворят 17-летнюю артистку: красят волосы в яркие цвета, за сутки занимают места в очереди на концерт и знают песни наизусть. Неожиданно, но творчеством Айлиш прониклась даже Русская православная церковь. Певицу они сделали героиней своего нового комикса про крещение.

ПОСОБИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Комикс «Техника духовной безопасности» (ТДБ, - прим.ред.) презентовала Выборгская епархия. В роли супергероя в книге – отец Константин. Он спасает не мегаполисы, а души. Молодой священник объясняет молодежи, что такое русская православная церковь.

Идея создания пособия родилась около пяти лет назад. Тогда Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий занимал должность председателя Синодального отдела по делам молодежи. С коллегами он обсуждал, что бы особенного сделать для подрастающего поколения.

Первый комикс художники рисовали гуашью и фломастерами. Второй - на планшете.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Помог протоиерей Артемий Литвинов. Он принес не суждение первые плоды, - рассказал «Комсомольской правде» Епископ Игнатий. – Конечно, была небольшая боязнь. Для нас это нетрадиционная форма подачи. Но потом мы подумали, почему бы и нет.

Тогда же Артемий Литвинов взялся за сценарий «ТДБ». Придумал отца Константина и первую тему. Епархия решила начать с основ – объяснить, что такое храм и как следует себя в нем вести.

- Это ответ на вопрошание людей. Не только молодежи, но и взрослых людей, - говорит Епископ Выборгский и Приозерский. - Они приходят и говорят, что есть проблемы с внуками. Например, не могут компетентно ответить на какие-то вопросы.

Презентация первого выпуска прошла в марте 2018 года. Первая тысяча экземпляров разлетелась мгновенно. Поэтому епархия допечатала еще две тысячи книжек, а затем приступила к созданию следующей «серии».

Авторы иллюстраций Иван Андреев и Елизавета Фролова.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

ЛЮБЯТ И ЗНАЮТ

Вторую книгу «ТДБ» посвятили «Таинству Крещения». Именно ее героиней и стала Айлиш. Певице дали роль со словами. В комиксе она интересуется у отца Константина, сколько раз можно креститься.

Увидев звезду на страницах «Техники духовной безопасности», поклонники очень удивились. Как минимум потому, что смысл песен артистки порой идет в разрез с ценностями, которые пропагандирует церковь.

- Я и сама «не подарок». Из тех, кто взбесит твою подружку. Из тех, кто может соблазнить твоего папашу. Я похуже многих, да, - поет Айлиш в популярном треке Bad guy.

Комикс можно получить бесплатно.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Священники объясняют, что при выборе персонажей думали о другом. Конечно, никакого отношения Айлиш к православию не имеет, но она популярна среди подростков. Ее любят, знают, и каждый бы хотел учиться в классе со знаменитостью.

- Это предложил отец Артемий, - рассказывают авторы иллюстраций, студенты Академии художеств им. Репина Иван Андреев и Елизавета Фролова. - Мы видим, что об этом уже заговорили. Это хорошо, значит, будет какой-то отклик. Мне было бы интересно узнать, что скажет Айлиш, если узнает об этом.

Планируется выпустить до 20 тысяч экземпляров.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

К слову, к использованию своего изображения Айлиш относится трепетно. В августе разгорелся скандал после публикации ее фотографии на обложке немецкой версии журнала Nylon. На нем 17-летняя исполнительницу изобразили без одежды и лысой. Тогда Айлиш отчитала авторов, и тем пришлось извиняться. В епархии уверены, с ними подобного не случится. Вероятно, фанатам выпуск с любимой певицей придется побороться. Тираж увеличили, но точное количество экземпляров неизвестно. В планах - от трех до 20 тысяч.

КСТАТИ

Пособие уже презентовали в Москве, регионах России, а также в Германии, Польше и Америке. На сайте каждый может скачать полный выпуск комикса в электронном виде. Сейчас Выборгская Епархия уже подумывают о новой серии. Если все сложится, то в свет выйдет выпуск о браке и семейных отношениях.

- Сейчас большой кризис межличностных отношений, - отметил Артемий Литвинов. - Если владыка нас благословит, возможно, мы сможем отразить позицию РПЦ, а также психологов по этим важным вопросам.