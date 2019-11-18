2019-11-19T00:35:41+03:00
Общество

Экс-заключенный СИЗО подал около 700 исков в суды Петербурга, требуя 150 млн за остывшую еду и опасные лестницы

Петербуржец жаловался на вечно неблагоприятную окружающую среду в СИЗО
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчине не нравилось многое, начиная от пахнущих вонью мусорных контейнеров и заканчивая звуками газонокосилок под окном.Мужчине не нравилось многое, начиная от пахнущих вонью мусорных контейнеров и заканчивая звуками газонокосилок под окном.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге вынесли решение по самому объемному гражданскому делу за последние 10 лет. Бывший заключенный подал сразу более 700 исков к СИЗО, ФСИН, ГУ МВД и Министерству финансов РФ с требованием возмести моральный вред почти что за все, что его окружало. Мужчину ранее дважды осудили, столько же он и содержался в СИЗО – первый раз он отсидел три года, а второй 8 месяцев. Оба раза заключенного, мягко говоря, не устроили условия содержания.

- Он жаловался на свою жизнь в СИЗО. Мужчину не устраивали короткие прогулки, пахнущие вонью мусорные контейнеры, звуки газонокосилки под окном, отсутствие скамеек во внутреннем дворе, старый и дырявый навес от дождя, ямы и лужи. Он все время намокал и боялся упасть с крутых и опасных лестниц. Истец желал отстоять свое право на благоприятную окружающую среду, - рассказали о прихотях экс-заключенного в объединенной пресс-службе Петербурга.

Рассерженному мужчине не нравилось и то, что его часто очень рано поднимали для этапирования и поздно возвращали. Их-за участия в постоянных судебных прениях его горячая пища все время остывала. Особенно он гневался за то, что во время 200 судебных заседаний его запирали в «камеру-клетку». Только за это он требовал 67,5 миллионов рублей.

Бывший заключенный хотел пополнить свой карман всего на 150 млн, однако Колпинский районный суд взыскал с ответчиков лишь 30 тысяч рублей. Вряд ли это решение удовлетворит недовольного мужчину, поэтому вскоре можно ждать новых исков – уже по привычке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»