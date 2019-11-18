Экс-заключенный СИЗО подал около 700 исков в суды Петербурга, требуя 150 млн за остывшую еду и опасные лестницы

В Петербурге вынесли решение по самому объемному гражданскому делу за последние 10 лет. Бывший заключенный подал сразу более 700 исков к СИЗО, ФСИН, ГУ МВД и Министерству финансов РФ с требованием возмести моральный вред почти что за все, что его окружало. Мужчину ранее дважды осудили, столько же он и содержался в СИЗО – первый раз он отсидел три года, а второй 8 месяцев. Оба раза заключенного, мягко говоря, не устроили условия содержания.

- Он жаловался на свою жизнь в СИЗО. Мужчину не устраивали короткие прогулки, пахнущие вонью мусорные контейнеры, звуки газонокосилки под окном, отсутствие скамеек во внутреннем дворе, старый и дырявый навес от дождя, ямы и лужи. Он все время намокал и боялся упасть с крутых и опасных лестниц. Истец желал отстоять свое право на благоприятную окружающую среду, - рассказали о прихотях экс-заключенного в объединенной пресс-службе Петербурга.

Рассерженному мужчине не нравилось и то, что его часто очень рано поднимали для этапирования и поздно возвращали. Их-за участия в постоянных судебных прениях его горячая пища все время остывала. Особенно он гневался за то, что во время 200 судебных заседаний его запирали в «камеру-клетку». Только за это он требовал 67,5 миллионов рублей.

Бывший заключенный хотел пополнить свой карман всего на 150 млн, однако Колпинский районный суд взыскал с ответчиков лишь 30 тысяч рублей. Вряд ли это решение удовлетворит недовольного мужчину, поэтому вскоре можно ждать новых исков – уже по привычке.