Три петербургских восьмиклассника с оружием в руках ограбили микрокредитную организацию

Желание быстро разбогатеть привело на скамью подсудимых трех учеников 8-го класса одной из петербургских школ. Весной 2019 года парни решили ограбить микрофинансовую организацию - такие ларечки из серии «деньги до получки», где, по их мнению водились наличные. Местом нападения была выбрана организация на улице Белы Куна. На дело школьники пошли с оружием.

- Утром 22 марта старшеклассники встретились на территории Московского района, где один из них передал подельникам самодельный пистолет и маску для лица. Далее, действуя согласно отведенным ролям, второй отвлек внимание работников, зайдя в помещение микрокредитной организации. Затем третий обвиняемый достал пистолет и произвел в стеклянную перегородку не менее двух выстрелов, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Под угрозой оружия нападавшие заставили кассира отдать всю наличность.. После чего скрылись. К разочарованию школьников, их добычей стали лишь 2900 рублей. Впрочем, от уголовного дела их это не спасло.

Учитывая, что на момент преступления парням исполнилось больше 14 лет, судить их будут по всей строгости закона. По статьям «Разбой», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», а также «Умышленное повреждение чужого имущества» восьмиклассникам грозит до 10 лет тюрьмы.