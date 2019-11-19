Радость на всех: 7 идей подарков самому себе, которые порадуют и ваших близких

Что вы больше любите – дарить подарки или получать? Вопрос на самом деле с подвохом: мы все любим быть «белыми и пушистыми», радовать щедростью и удачно подобранными презентами. Вслух с гордостью скажем «Такая классная штука, себе бы подарил», а в глубине души мелькнет прозаичное: «такая корова нужна самому».

Нет, можно, конечно, пойти и купить себе то же самое, что вы подарили коллеге или любимой подруге. Но у большинства на такое простое действие, как будто, стоит психологическое табу. Мол, что за эгоизм - и без того, есть куда деньги потратить! Но что, если совместить приятное с приятным и выбирая подарок для кого-то порадовать заодно и самого себя? Психологи настаивают: это очень правильное решение.

- Необходимо уметь себя баловать, дарить себе что-то приятное, - говорит семейный психолог Татьяна Скорикова. – Такой навык может уберечь человека от выгорания. Если вам «стыдно» порадовать самого себя, это может говорить о личностной незрелости.

Мы подобрали несколько вариантов презентов, удовольствие от которых можно разделить с близкими людьми.

Билеты на концерт/в кино/в театр

Отличный подарок для кого-то, с кем ваши вкусы совпадают. Покупаете билет себе, второй вручаете в качестве презента. И получаете удовольствие в приятной компании. Можно, конечно, подарить два билета сразу или же сертификат на их покупку. Но, в таком случае, вы должны быть уверены, что получатель подарка возьмет в компаньоны именно вас. Или, как вариант, спокойно настроиться на то, что человек выберет себе другую пару.

Дарим билеты, получаем – общие впечатления! Фото: depositphotos.

Сертификат на впечатление

Например, вы мечтаете прыгнуть с парашютом. Но очень-очень страшно. Покупаете сертификат на двоих и дарите тому, кто может разделить ваши мечты. Общие впечатления – это тоже очень важная часть подарка.

Ужин с друзьями за ваш счет

В первую очередь вы позволяете себе сходить в ресторан, о котором всегда мечтали. Во вторую – разделяете радость новых впечатлений и вкусовых ощущений с близкими людьми. И, да, можно меняться тарелками, чтобы попробовать всего и побольше.

Вместе и веселее, и вкуснее. Фото:istok.

Путешествие/отдых в пансионате

Вы хотите провести хотя бы пару дней за городом, но у вас нет компании. Кто-то из ваших близких уже давно мечтает об отдыхе, но у него либо нет на это сейчас денег, либо его надо просто «насильно» вытянуть из суеты будней (может ему тоже просто «стыдно» организовывать отдых самому себе). В итоге имеем подарок, который действительно принесет и радость, и пользу.

Отдых на двоих – отличный подарок для всех участников такой поездки. Фото: freepik.

Парное ювелирное украшение

Такое можно подарить маме, любимому человеку, близкой подруге. При этом половинка подарка в любом случае останется у вас. Выбор сегодня велик: кулоны, кольца, подвесы на браслеты. С одной стороны – красивое изделие, с другой – символ большой любви или крепкой дружбы.

Парные кольца могут быть не только обручальными. Фото: freepik.

Парные пижамы или домашние костюмы

Такой подарок можно сделать любимому человеку, а можно, например, сестре или опять-таки маме. А можно даже присмотреть мягкие комбинезоны с Пикачу или драконами всей семье! …И отправиться в них – вот еще одна идея подарка, которая порадует всех участников сразу – на семейную фотосессию.

Парные чашки

Две кружки для любимого напитка. Наливая напиток в одну, вы всегда будете помнить, что у кого-то, очень вам близкого, есть вторая, которая подходит к первой так же, как вы двое – друг другу. Отлично, если получится выбрать чашки или бокалы из одной коллекции, которые будут перекликаться по смыслу и теме.

Можно выбрать подарки из костяного фарфора.

Кстати, именно эту идею подарка сейчас проще всего воплотить в реальность. В преддверии Нового года хорошая акция проходит в фирменных магазинах Императорского фарфорового завода. Она так и называется – «Подарок за подарок». Покупая две чашки, третью - получаете в подарок. Покупаете четыре – получаете еще две. И так далее. Купив 12 чашек или бокалов, участвующих в акции, вы получите в подарок еще шесть. А там уж сами решите, оставить их себе или же презентовать любимым людям. На радость всем.

А можно нестареющую кобальтовую классику.

Обратите внимание: акция продлится до 25 ноября 2020 года – вот еще один повод позаботиться о подарках для себя и близких прямо сейчас.

Фото: freepik.

* Реклама