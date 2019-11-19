Житель Карелии спас в лесу бельчонка и сделал его звездой «Инстаграма»

Далеко не все люди подвержены влиянию соцсетей . С другой стороны, это отличный способ найти новых друзей и поклонников. Например как бельчонок Чиппи, который едва не погиб в лесу, а теперь стал звездой «Инстаграма». Домой малыша забрал житель Карелии.

- Знакомьтесь - Чиппи. Мой новый питомец. Он поймал меня в лесу .В прямом смысле поймал - набросился на мою ногу. И вот теперь он живет со мной, - сообщал у себя в соцсетях житель поселка Кончезеро, что в Кондопожском районе Карелии, Игорь Гришин.

Было это еще в сентябре 2018 года. По какой причине маленький бельчонок решил искать спасения у человека - неизвестно. Но он был явно нездоров и видимо понял, что терять уже нечего. Решение забрать домой дикое по сути животное Игорь принял моментально - рядом лаяли бродячие псы, которые просто сгрызли бы малыша.

belkchippy Бельчонок из Карелии стал звездой "Инстаграма"

Несмотря на опасения, ветеринар не нашел сильных повреждений у бельчонка. Вскоре грызун поправился и стал жить в квартире своего нового хозяина и друга. Здесь малыш совсем освоился, подружился хозяйской кошкой и получил в распоряжение собственный дом из переделанного шкафа.

А через некоторое время Игорь завел Чиппи собственную страничку в соцсетях. Там он публикует умилительные фотографии озорного пушистого зверька.

belkchippy В Карелии мужчина спас бельчонка и забрал его домой

И хоть подписчиков у малыша не так много, зато все они искренние и настоящие. Для них он - настоящая звезда «Инстаграма». Посмотрите на Чиппи, разве это не так?