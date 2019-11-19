2019-11-19T18:24:45+03:00
Общество

План продолжения «красной» ветки метро в Петербурге представят в 2021 году

А к проектированию нового вестибюля «Василеостровской» уже приступили
Полина ЖУКОВА
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План продолжения "красной" ветки метро в Петербурге появится в 2021 году.План продолжения "красной" ветки метро в Петербурге появится в 2021 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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О том, чтобы продлить самую загруженную ветку петербургского метро – Кировско-Выборгскую – говорят уже давно. «Красная» линия станет длиннее: новые станции на карте подземки собираются разместить за нынешней конечной «Проспект Ветеранов». Рабочие название новых точек – «Проспект Маршала Жукова» и «Александрино».

Правда, до того, как они появятся в густонаселенном районе, еще далеко. Специалистам предстоит разработать планировку территории для строительства станций. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. А официальный документ разместили на сайте Смольного. Впрочем, и на разработку самой планировки потребуется немало времени. Документы должны подготовить к 20 мая 2021 года.

Новая часть "красной" ветки пройдет от проспекта Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до Авангардной улицы. Фото: gov.spb.ru

Новая часть "красной" ветки пройдет от проспекта Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до Авангардной улицы. Фото: gov.spb.ru

Уже известно, какой именно участок под строительство выделят для новой станции метро. Линия пройдет вдоль проспекта Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до Авангардной улицы. А значит, ближе к метро станут и жилые комплексы округа «Сосновая поляна». Завершится красная ветка «Проспектом Маршала Жукова». А между ней и «Проспектом Ветеранов» появится станция «Александрино». Судя по проекту развития схемы метрополитена, ввести в эксплуатацию обе станции планируют не раньше 2026-2027 годов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Яснее становится ситуация со строительством второго вестибюля метро «Василеостровская». Его проектирование уже началось. А государственно-административная техническая инспекция выдала ордер на проведение инженерно-геологических изысканий. Напомним, что «Василеостровскую-2» хотят построить в районе дома №38 по 11-й линии Васильевского острова. Откроют новый вестибюль, судя по всему, не раньше в 2023-2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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