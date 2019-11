Scooter вернется в Санкт-Петербург весной 2020 года

How Much is the Fish и многие другие хиты немецкой группы Scooter вновь прозвучат в России. Музыканты готовятся выступить в Москве и Санкт-Петербурге весной 2020 года в рамках God Save The Rave Tour.

В столице Scooter зажжет 14 марта во Дворце спорта Мегаспорт, в городе на Неве концерт намечен на 12 марта 2020 года.

Напомним, в сентябре 2017 года Scooter выпустили свой 19-й студийный альбом Scooter Forever, который в итоге признали одним из лучших в карьере группы. Последний сингл God Save The Rave был выпущен в 2019 году. На майские концерты в Великобритании билеты практически полностью распроданы. У российской публики есть уникальный шанс попасть на концерты тура 2020 раньше!

СПРАВКА "КП"

35 миллионов проданных альбомов, свыше 80 миллионов золотых и платиновых сертификатов, национальный рекорд Германии по попаданию в музыкальные хит-парады, заслуженная общемировая известность, выведшая жанр happy hardcore из глубокого андеграунда на пик популярности.

Появившись в 1993 году в Гамбурге, возглавляемая своим бессменным лидером Эйч Пи Бакстером, группа остается любима и узнаваема по всему миру. Не является исключением и Россия, где от Scooter сходят с ума еще со времен феерически популярного сингла How Much is the Fish, а молодежь наверняка помнит хит 2012 года - «4 А.М.».

Стоимость билетов на концерты Scooter в Санкт-Петербурге - от 2000 до 6500 рублей.