На границе России с Финляндией ходят сделать электронную очередь

Подать заявление, заказать справку или записать на прием к врачу, - еще десять лет все эти простые действия назад отнимали много времени и сил. Теперь воспользоваться этими услугами можно в интернете. Главные преимущества – простота и удобство. На днях о своих проектах рассказало Министерство транспорта. Для россиян они готовят проект электронных очередей на пропускных пунктах. Первый, пилотный, планируется запустить на границе с Финляндией.

РАЗГРУЗИТЬ ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ

Проект электронных очередей на границе для России новый. Поездки в Финляндию – любимое развлечение петербуржцев. Сейчас, чтобы пересечь границу, автомобилистам приходится стоять в живой очереди, из-за чего порой образуются многочасовые пробки. Особенно актуальна проблема в выходные и праздничные дни.

Нововведение, над которым сейчас работают в Минтрансе, изменит сложившуюся систему. Электронная очередь является частью проекта «Суперсервис 22». Его разрабатывают в рамках федеральной программы «Цифровое государственное управление», направленной на цифровую трансформацию 25 государственных и муниципальных услуг.

Места можно будет бронировать через интернет.Фото: Александр ГЛУЗ

Первый российский пропускной пункт, на котором планируют внедрить проект, станет «Торфяновка». Причин такого выбора две. Во-первых, это один из наиболее загруженных погранпереходов в стране. Во-вторых, с противоположной стороны система электронного бронирования уже действует. Правда, только для грузовиков.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Изменения на «Торфяновке» коснутся как грузового, так и легкового транспорта.

- На сегодняшний день система электронной очереди показала себя с положительной стороны в многофункциональных центрах. Я думаю, этот опыт можно использовать для въезда в автомобильных пунктах пропуска, - рассказал «Комсомольской правде» в Петербурге заместитель директора петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков. – Человек заранее сможет либо на сайте «Госуслуги», либо через специальное приложение забронировать удобное ему время.

Новая система сделает путешествие в Финляндию комфортнее.Фото: Александр ГЛУЗ

Не исключено, что водители получат возможность приложить к электронной заявке данные о пассажирах, которые собираются пересечь границу.

- Таким образом, все необходимые документы в электронном виде предварительно попадут к пограничникам и таможенникам. У них будет понимание, кто едет, и что-то заранее возможно проверить, - объясняет Дмитрий Ваньчков.

Сейчас Министерство транспорта прорабатывает детали. Предстоит решить вопросы с нормативно-правовыми актами, нужно понять, как внедрить систему, продумать варианты зоны ожидания для транспорта, проработать правила эксплуатации таможенными, пограничными, ветеринарными и другими службами.

- Я думаю, что проект возможно реализовать в течение 2020-2021 года, - отметил Дмитрий Ваньчков. - Понимание есть, задача поставлена, и я уверен, что с ней справятся.