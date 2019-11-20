2019-11-20T14:17:32+03:00
Общество

Общественная палата Санкт-Петербурга запустила программу наставничества для социально-значимых проектов

Авторов лучших идей торжественно наградили в Юсуповском дворце
Петр КИБЕР
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В Юсуповском дворце наградили авторов социально-значимых социальных проектов. Фото: Общественная палата СПбВ Юсуповском дворце наградили авторов социально-значимых социальных проектов. Фото: Общественная палата СПб
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Общественная палата Санкт-Петербурга наградила авторов социально-значимых проектов. Торжественная церемония состоялась в Юсуповском дворце на Мойке. Напомним, осенью нынешнего года Общественная палата Санкт-Петербурга поддержала конкурс «Мой город – мои возможности». Рабочие группы, сформированные из членов профильных комиссий и экспертов Общественной палаты города, просмотрели около 2,5 тысяч видеоматериалов участников конкурса в рамках задания «Добрый город». В результате были определены 50 победителей.

- «Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты», – это слова нашего современника Даниила Гранина. Сегодня мы чествуем тех, кто стремится восполнить этот недостаток своими инициативами, направленными на благие дела. Вы все своей добровольной работой вносите вклад в наше совместное будущее. Желаю, чтобы таких инициатив с каждым годом становилось больше», – обратилась к победителям председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова.

На церемонии награждения присутствовали члены и эксперты Общественной палаты, некоммерческие организации города, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, которая обратилась к победителям с приветственным словом от губернатора Александра Беглова и вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой. Юлия Аблец поблагодарила Общественную палату города за важную инициативу – запуск программы наставничества, в рамках которой 19 некоммерческих организаций города возьмут шефство над победителями, окажут информационно-методическую поддержку.

Темы проектов-победителей многообразны: улучшение экологической обстановки в городе, сохранение культурного наследия, популяризация здорового образа жизни, развитие поискового движения и патриотического воспитания, помощь социально-незащищенным слоям населения и решение конкретной проблемы в своем дворе, квартале, районе.

В завершении встречи представители Общественной палаты города пригласили победителей проектов к активному участию в совместных мероприятиях.

- В таком красивом городе, как Петербург, мы должны быть красивыми душой. Нужно развивать в собственном сознании добродетель и добро. Это все делается во благо города, – отметил член комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Санкт-Петербурга Буда Бадмаев.

Председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Санкт-Петербурга Общественной палаты города Дмитрий Шерих выразил надежду на то, что эти инициативы будут реализовываться и дальше.

Подводя итоги мероприятия, председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский напомнил о грядущих выборах в новый состав Общественной палаты, которые пройдут в мае 2020 года. «Именно такие люди, как вы, нужны городу. Надеюсь, увидеть вас в новом составе Общественной палаты и в нашем экспертном совете», – резюмировал Гронский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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