Скандальная участница шоу «Пацанки» устроила пьяный дебош в Пулково

Скандальная рэперша Hofmannita, она же участница телешоу «Пацанки» Анна Михеева влипла все серьезные неприятности. Девушке грозит серьезный срок за применение насилия к представителю власти. 18 ноября она устроила пьяный скандал в петербургском аэропорту «Пулково», где успела обматерить и избить полицейских. Даром такое на проходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744985" frameborder="0"></iframe> Участница шоу «Пацанки» Анна Михеева подралась с полицейскими в аэропорту «Пулково».

- В отношении гражданки 1995 года рождения. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти», - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

В подтверждение своих слов Следком опубликовал запись, на которой отлично видно, как скандальная исполнительница общается на русском народном языке со стражами порядка, а два дюжих полицейских пытаются девушку утихомирить.

Анна Михеева прилично набралась в "Пулково". Дело закончилось общением с полицией. Фото: instagram.com/lhofmannita

- О нанесла удар ногой сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные обязанности. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме, унизив тем самым их честь и достоинство, - сообщает Северо-Западное УВД на транспорте по СЗФО.

За матерщину и пребывание в аэропорту в пьяном виде транспортная полиция завела на девушку административное дело. Но если тут ей грозит лишь небольшой штраф, то по уголовной статье Михеева может получить до пяти лет лишения свободы. Впрочем, есть вариант и с обязательными работами или большим штрафом.

Сама девушка в «Инстаграме» позднее прокомментировала ситуацию: «Я наконец дома. Меня задержали на долгое время. Но это не за наркотики и не за проституцию».

Напомним, что в шоу «Пацанки» участвуют трудные подростки и девушки, у которых уже были ранее проблемы с законом или обществом. Дальнейшую судьбу Анны Михеевой решит суд.