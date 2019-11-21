2019-11-21T18:11:45+03:00
Общество

«Люблю, как Бог, *** как дьявол»: учительницу истории из Петербурга уволили за слишком откровенный Твиттер

Руководству школы на эксцентричного педагога под ником «Владычица пивная» пожаловались родители детей
Сергей ВОЛЧКОВ
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Записи молодой учительницы родителям показались слишком фривольными. Фото: скриншот страницы.Записи молодой учительницы родителям показались слишком фривольными. Фото: скриншот страницы.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Маленький скандал разгорелся в школе № 579 в Приморском районе Санкт-Петербурга. 25-летнюю учительницу истории и обществознания уволили за слишком откровенный аккаунт в Твиттере, где она под ником «Владычица пивная», перемежая приличные слова с матерным, писала про алкоголь, сексуальную жизнь и прочие «аморальные» вещи. Информацию об этом инциденте «Комсомолке» подтвердили в администрации Приморского района.

- На аккаунт учительницы обратили внимание родители, - отмечают в пресс-службе ведомства. – Они пришли к директору школы и выразили обеспокоенность содержанием этого аккаунта и тем, что на него подписаны их дети.

В соцсетях девушку осудили: по словам участников дискуссии, такие профили лучше держать под замком. Фото: скриншот страницы

В соцсетях девушку осудили: по словам участников дискуссии, такие профили лучше держать под замком. Фото: скриншот страницы

Директор, по словам нашего собеседника, тут же вызвал провинившуюся учительницу на ковер. Каким именно было содержание их диалога, дословно не известно, но в тот же день «Владычица пивная» написала заявление об увольнении по собственному желанию.

- Рано или поздно это должно было произойти, - написала она чуть позже в «Твиттере раздора». – Потому что стать для учеников единственным понимающим их взрослым – значит «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик».

Мнения общества по этой ситуации разделились. По словам самой учительницы, ее теперь уже бывшие подопечные в шоке от случившегося: плачут и пишут ей слова поддержки.

По словам самой девушки, детей известие об ее увольнении шокировало. Фото: скриншот страницы

По словам самой девушки, детей известие об ее увольнении шокировало. Фото: скриншот страницы

В социальных сетях девушку, напротив, осудили: по мнению пользователей, само по себе наличие такого аккаунта у учителя не возбраняется, но держать его нужно «под замком».

- Знаю нескольких ее учеников, - написала одна из участниц обсуждения. - Чему там учили на истории, не догадываюсь. Но предмет очень любили, вернее, учительницу. Только любили наверняка не за то, что истории учит, а за то, что общается, как с корешами. Взяли в школу ребенка с неустойчивым поведением, этики ноль. Дети подражали.

Допустимо ли педагогу вести такой Твиттер, как вы считаете? Фото: скриншот страницы Фото: СОЦСЕТИ

Допустимо ли педагогу вести такой Твиттер, как вы считаете? Фото: скриншот страницыФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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