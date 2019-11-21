«Подуйте в крысу»: Российские ученые предложили выявлять рак на ранних стадиях с помощью лабораторных грызунов

Российские ученые предложили необычный метод определять у людей риск развития онкологии. Все, что для этого нужно – подуть на спящую крысу, сидящую в специальной пластиковой коробочке. Нет, мы не шутим. И они, по всей видимости, тоже.

«ЖИВОЙ ДЕТЕКТОР»

На языке официальной документации устройство называется «биогибридный детектор БГС-АПК 01С33 с живой лабораторной крысой в качестве сенсора». Его разработкой на протяжении трех лет занимались Фонд перспективных исследований, Южный федеральный университет и Ростовский научно-исследовательский институт онкологии Минздрава России.

Принцип действия, говорят ученые, простой и сложный одновременно. В воздухе, который выдыхает человек, содержатся разные вещества – в том числе и те, которые могут указывать на определенную болезнь. Крыса со вживленными в мозг электродами (ей перед «использованием» дают наркоз, чтобы не дергалась и не отвлекалась) воспринимает их, и в зависимости от того, что именно это за вещества, определенные участки ее мозга приходят в возбуждение. После этого сложная аппаратура на основе нейросетей (очень модное словечко в последнее время) определяет, что это были за участки, и выдает результат: есть у человека риск развития онкологии или нет.

А вот так выглядит прибор "в сборе". Крысу увидеть не получится - она сидит в коробочке на столе. Фото: Фонд перспективных исследований

- Это ни в коем случае не диагностика, - рассказывает один из авторов проекта, главный научный сотрудник Научно-исследовательского технологического Центра нейротехнологий Виктор Войнов. – Речь идет именно о выявлении рисков – то есть, проще говоря, о профилактике. Скажем, мы проверили при помощи нашего детектора полторы тысячи человек, выяснили, что из них двести находятся в группе риска по раку легких. Далее с этими людьми работают врачи.

Сама по себе идея не нова: в разное время разные специалисты по всему миру пытались «натаскать» на «запах болезни» собак и даже пчел. Российские же ученые остановили свой выбор на крысах: с одной стороны, обоняние у них ничуть не хуже, а с другой – хлопот в разы меньше, чем с более крупными животными. Тем более, что прослужить один такой грызун может очень долго – вживление электродов никак не влияет на продолжительность жизни.

«ОРГАНИКА» ПРОТИВ «МЕХАНИКИ»

- Создать электронный сенсор с такими же свойствами пока нельзя, - констатирует Войнов. - Возможности живого организма многократно превосходят возможности даже самой сложной техники.

По словам ученого, один прибор стоит не так уж и дорого – во всяком случае, ни о каких миллионах речи не идет.

- Мы приобретаем специальных крыс в Новосибирском институте цитологии и генетики, - рассказывает Войнов. – Одно животное в зависимости от возраста стоит от четырех до пяти тысяч рублей. Плюс траты на операцию по вживлению в мозг крысы электродов, которая длится до четырех часов, плюс электронные компоненты – все вместе обходится примерно в 40-50 тысяч рублей.

"Выявлением рисков" занимается специально обученная нейросеть. Пока что ее выводы получаются не очень точными - чтобы это исправить, ее нужно постоянно "тренировать". Фото: Фонд перспективных исследований

Пока система находится на стадии разработки – чтобы «биодетектор» мог уверенно распознавать первые признаки тяжелых болезней, его нужно «обучать» и «тренировать». Для этого несколько дней назад разработчики проекта организовали «экспедицию» в Великий Новгород, где на базе одной из больниц устроили системе «тест-драйв». За неделю услугами «крысы-анализатора» воспользовалось около тысячи человек.

- На будущий год мы должны представить экономическое обоснование проекта, - констатирует Войнов. – Ну а дальше, если его примут, можно будет задумываться и о внедрении «детекторов» в поликлиники и профилактические центры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Подобные работы на серьезный уровень еще не выходили»

Сергей ТЮЛЯНДИН, доктор медицинских наук, профессор-онколог:

- Действительно, на Западе существует довольно много работ, посвященных этой теме – использованию животных для диагностики онкологии. Но пока что, насколько мне известно, ни одна из этих работ на какой-либо серьезный уровень не вышла и конкретных научных результатов не принесла. Поэтому я бы советовал пока что относиться к этому как к некой необычной придумке, нестандартному подходу к проблеме – не более того.