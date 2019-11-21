Пока стояли в очереди - нововведение отменили: Петербургские водители зря «штурмовали» городские наркодиспансеры, чтобы получить медсправки

Утро 21 ноября у российских автомобилистов началось не с кофе. Практически во всех регионах страны у наркологических диспансеров выстроились многочасовые очереди. Причина тому - новые правила прохождения медицинской комиссии. Минздрав объявил, что с 22 ноября 2019 года в перечень исследований включат более современный анализ крови и мочи. В разных регионах выложить за него придется в пять, а то и в десять раз больше, чем прежде. Планировалось, что для Петербурга цена вырастет с 600 до 4800 рублей.

«НЕ ДАЮТ ЗАСКУЧАТЬ»

Неделю назад у петербурженки Анастасии М. закончились водительские права. Продлевать их женщина не спешила. Да и времени особо не было – дома маленький ребенок. Накануне Насте позвонили родственники из Краснодарского края и сказали срочно бежать за справкой.

- Мама с сестрой тоже уже несколько часов сидят в очереди. Я тоже все дела побросала, приехала, - рассказала «КП» Анастасия.

На наркодиспансере Петроградской было не больше десяти человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

С ней мы встретились около диспансера на Черной речке, 12. Анастасии не повезло вдвойне. Женщина, как и десятки других посетителей не знала, что в здании идет ремонт и всех отправляют в Серебряков переулок. Учреждения находится в двух километрах друг от друга.

- Тут счет идет на минуты, а они вон что делают, - возмущались автомобилисты и думали, как быстрее добраться до нужного места.

В диспансере в Серебряковом переулке водителей ждала ожидаемая картина. К полудню в здании находилось около 60 человек. Очередь растянулась через холл, коридор, перетекла на лестницу, а ее хвост подпирал входную дверь. Каждый новый посетитель удивленно ахал, пытаясь протиснуться внутрь.

- Права у меня в марте закончились, - вздохнула Валентина Михайловна. – Все это время муж отговаривал идти за справкой. Мол, успеешь, зачем тебе. В итоге поругались сегодня, я отпросилась с работы. Хорошо, что государство нас в таком тонусе держит. Не дает заскучать.

Сотрудники работали на пределе возможностей.Фото: Артем КИЛЬКИН

СТОЯЛИ ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Атмосфера в диспансере напряженная. В центр зала вышла сотрудница и попросила сдать паспорта для поверки. Несколько человек постарались просунуть ей паспорт вне очереди и сразу поплатились за это. Им пришлось испытать на себе гнев заведенной толпы. Некоторые из автомобилистов провели в небольшом помещении по три-четыре часа.

- Есть у кого-нибудь наличные? Я переведу, ну, пожалуйста, - просил кто-то в толпе. Карты в кассе не принимали.

Поговорить с врачами корреспондентам «КП» толком не удалось. Не поднимая головы, они заполняли документы, при необходимости успокаивая разгоряченных водителей.

- С самого утра очередь. Сейчас анализ стоит 600 рублей, будет 4800, - бросила сотрудница наркодиспансера, пробегая мимо.

Автомобилисты всячески выкручивались из ситуации.Фото: Артем КИЛЬКИН

«СИДЯТ, КНИЖКИ ЧИТАЮТ»

Впрочем, такая обстановка была не во всех районах города. На Петроградке и Васильевском острове сотрудники работали в обычном режиме. И там, и там, в коридорах стояли не больше десяти человек.

- Приморский районный самый населенный. А у нас жителей не так много. Люди идут весь день, но какого-то особого ажиотажа мы не заметили, - улыбнулась медик из Петроградского района. – Видели, в других регионах даже до драк доходило. У нас ничего такого. Люди сидят, книжки читают.

К вечеру оказалось, что нервы россияне тратили зря. Министерство здравоохранения отложило вступление нового приказа в силу. Это они связали с «обеспокоенностью граждан».

Водители злились и переругивались.Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лариса СОКОЛОВА, кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог высшей категории: «Неадекватных людей на дороге стало больше»

- К сожалению, у новых тестов дорогие расходные материалы и приборы. Вы не представляете, кто к нам за справками приходит. Если человек не состоит на учете, а я вижу, что он алкоголик или наркоман, я могу послать его на новый анализ. Но из-за этого происходят жуткие скандалы, вплоть до вызова охраны или полиции. Сейчас может стать только хуже. Но я, как человек, который ездит за рулем, думаю, что это правильно. За последние десять-пятнадцать лет ситуация на дороге изменилась. Неадекватных людей стало больше.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО»: «Нужна единая база»

- Когда на самом высоком уровне говорят, что инициатива является чушью, ей точно предстоит серьезная доработка. В ближайшее время ожидать повышения стоимости точно не придется. Если говорить про анализ – такие исследования нужно вести постоянно, и они не должны быть привязаны к управлению автомобилей. Нужны базы, реестры с обменом информацией между ведомствами. Как только человек попадает на учет, информация из этой базы распространялась бы по другим органам. У нас такой системы нет, все очень разрозненно, поэтому любое изменение процедуры влечет за собой только коррупцию. Чем сложнее будет получить справку – тем дороже она будет стоить.