Скелет младенца без рук и ног нашел во время прогулки житель города Колпино

С жуткой находкой столкнулся вчера, 22 ноября, 56-летний житель города Колпино во время полуденной прогулки. В 50 метрах от жилого дома № 50 по улице Анисимова, под соснами, он обнаружил скелет маленького ребенка. Об инциденте «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Гражданин тут же вызвал полицию, - отметил наш сбеседик. – Фрагменты были изъяты с места происшествия и отправлены в МОРГ на исследование.

По данным источника, скелет был не целым, а фрагментированым – скорее всего, отдельные мелкие косточки еще до его обнаружения бдительным гражданином успели растащить крысы и бездомные собаки.

Вскоре после изъятия останков на место прибыла следственно-оперативная группа со служебной собакой по кличке Жасмин. Однако никаких результатов получить не удалось, и след предполагаемого виновника трагедии Жасмин не взяла.

По факту случившегося проводится проверка. Откуда именно взялись останки, пока не известно - однако, по одной из версий, это мог быть результат выкидыша или подпольного аборта.