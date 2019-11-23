«КРУПИЦЫ» искусства: в ДК имени Крупской прошла выставка художника-реалиста Ярослава Сухова

В минувшую субботу, 16 ноября, во Дворце культуры имени Надежды Константиновны Крупской состоялось открытие выставки легендарного художника Ярослава Сухова. Вернисаж получил название «КРУПИЦЫ». Помимо, собственно, картин, гости первого вечера могли пообщаться с коллегами и друзьями Сухова: поэтами, бардами, учеными, философами. Особым гостем мероприятия стал режиссер Константин Лопушанский – автор фильмов «Письма мертвого человека» и «Гадкие лебеди».

На выставке были представлены работы Ярослава Сухова, созданные им во времена перестройки. Фото: ДК имени Крупской

- Часть картин экспозиции «КРУПИЦЫ», написанная во времена перестройки, познакомит зрителя с историей изобразительного искусства этого непростого для нашей страны периода, с духовными и стилистическими поисками творческой личности и не оставит равнодушными к мастерству и глубине миросозерцания художника, - рассказали «Комсомолке» в ДК имени Крупской. - Другая часть живописных полотен представляет нам мастера, как художника-философа – такое определение давали ему современники.

Выставка прошла в ART-пространства – площадке, открывшейся в ДК совсем недавно, но уже успевшей завоевать популярность. В разное время на ней устраивались выставки, концерты-«квартирники» и другие художественные мероприятия.