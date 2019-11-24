2019-11-24T13:59:26+03:00
Общество

198 населенным пунктам Новгородской области вернули букву «ё»

Менять паспорта не нужно, а вот за неправильные указатели и карты будут штрафовать
Анна ПОСЛЯНОВА
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В ближайшее время все деревни и поселения Новгородской области, в именах которых есть «ё», снабдят новыми указателями.В ближайшее время все деревни и поселения Новгородской области, в именах которых есть «ё», снабдят новыми указателями.Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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«Ехать в Марево» или «ехать в Марёво»? Разница есть. В этим согласны и в Управлении Росреестра по Новгородской области. Точки над буквой «ё» обрели сразу 198 населенных пунктов региона. Изменения в местное законодательство позволили внести закон «О государственном языке РФ» и рекомендации Министерства образования и науки России.

– В связи с изменениями в названии населенных пунктов проблем при сделках с недвижимым имуществом не возникнет, – разъясняют в Управлении Росреестра по Новгородской области. – В случае разночтения в паспорте и в записи Единого государственного реестра государственный регистратор будет самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. При получении выписок и других документов в них будет указано верное название.

То есть паспорта и другие документы менять из-за двух дополнительных точек не нужно. А вот местным властям стоит быть аккуратнее.

– Наименования географических объектов – составная часть исторического и культурного наследия народов России, и они охраняются государством, – напоминают в Росреестре. – За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф от 2000 до 3000 рублей.

В самое ближайшее время все деревни и поселения Новгородской области, в именах которых есть «ё», снабдят новыми указателями. Изменения коснутся и карт, атласов и других картографических материалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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