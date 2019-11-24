2019-11-24T14:35:09+03:00
Общество

Рок жив: в Петербурге решают, как будет выглядеть памятная доска Ленинградскому рок-клубу

На конкурс прислали 17 вариантов эскизов. В финал вышли четыре
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Это один из вариантов, которые вышли в финал Фото: vk.com/mytndvorЭто один из вариантов, которые вышли в финал Фото: vk.com/mytndvor
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Штаб музыкальной революции. Коренные ленинградцы сразу понимают: речь идет о Ленинградском рок-клубе – месте, которое в 80-х годах стало культовым для всех поклонников рок-культуры. С ним неразрывно связана история групп, считающиеся классикой русского рока - «АукцЫон» «Кино», «Алиса», «Телевизор», «Зоопарк», «Поп-механика».

Впрочем, петербуржцам моложе 25 лет, это название, увы, мало о чем говорит. Как и адрес – Рубинштейна, 13. Сейчас здесь расположен детский музыкальный театр «Зазеркалье» и о «рокерском» прошлом не напоминает ничего.

А должно бы! Так посчитали активисты Центрального района Петербурга и – при поддержке самих рок-музыкантов – выступили с инициативой: установить на здании, где располагался рок-клуб, мемориальную доску.

Идею одобрили в апреле. Тогда же утвердили текст, который должен присутствовать на доске в любом ее виде: «В этом здании с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб». И объявили конкурс. Работы на него присылали на протяжении четырех месяцев со всей России.

Результатом их труда стала выставка эскизов, которая открылась в выходные в арт-центре «Митьки». В ее организации приняли участие лидер рок-группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан, который изначально поддержал эту инициативу, а также основатель «Митьков» Дмитрий Шагин.

На выставке представлены 17 конкурсных работ. Четыре из них – уже финалисты по мнению жюри. В числе лучших и эскиз, который активистам самым первым нарисовала художница Елизавета Стрельникова: половинка гитары, вместо второй – искомый текст.

Выбрать победителя обещают к концу новогодних каникул Фото: vk.com/mytndvor

Выбрать победителя обещают к концу новогодних каникул Фото: vk.com/mytndvor

Надо сказать, что гитарой вдохновлялось большинство участников конкурса. Так или иначе, она присутствует на многих эскизах. А еще – барабанная установка. На ее фоне международный символ мира и разоружения пацифик, и вместе они пробивают кирпичную стену. Этот вариант тоже попал в финал.

- Сейчас жюри должно будет выбрать лучшую работу для дальнейшей историко-культурной экспертизы, - рассказал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. – После этого можно будет объявлять сбор средств на изготовление доски.

Кстати, повлиять на мнение жюри могут и посетители арт-центра «Митьки».

- Выбирайте лучшие на ваш вкус работы, а также оставляйте свои пожелания к ним в «Книге жалоб и предложений, - говорят активисты. – Мнения обязательно будут учтены.

Предельная сумма, на которую рассчитывают активисты, уже известна – 250 тысяч рублей. Это было озвучено в конкурсных условиях. Выбрать победителя должны до 15 января. Но о сроках, в которые удастся пройти все дальнейшие положенные процедуры и изготовить знак, речь пока не идет. Инициаторы идеи надеются, что это получится сделать весной. Напомним, ближайший день-рождения рок-клуба – 7 марта 2020 года. Объединению исполнится 39 лет.

Конечно, эскизы не обошлись без гитар... Фото: vk.com/mytndvor

Конечно, эскизы не обошлись без гитар... Фото: vk.com/mytndvor

... И без барабанных установок Фото: vk.com/mytndvor

... И без барабанных установок Фото: vk.com/mytndvor

ИСТОЧНИК KP.RU

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