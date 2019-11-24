Юный петербуржец, задержанный в Карелии за убийство взрослой любовницы, мог взяться за нож из-за оскорбления

Субботним вечером, 23 ноября, в квартире дома №42 по улице Коммуны нашли мертвую 37-летнюю петербурженку. На груди женщины зияли ножевые ранения. Полицейские выяснили, что у жертвы был 20-летний молодой человек.

А вот его на месте преступления почему-то не было. Не оказалось под окнами и принадлежавшей погибшей даме иномарки – «Митсубиси Лансер», с «Королем и Шутом» на капоте и другими рокерскими группами на боках.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – сообщают в Главном следственном управлении СК по Петербургу. – В ночь на 23 ноября подозреваемый в ходе ссоры несколько раз ударил сожительницу ножом, после чего скрылся на ее автомобиле.

Как молодой человек потом объяснил людям в форме, взять нож его заставили обидные слова любимой.Фото: СОЦСЕТИ

До 2017 года странички 37-летней Александры – искусствоведа и экономиста с двумя высшими образованиями – в соцсетях были усыпаны фотографиями дочки Вики. Но вдруг, после очередного фестиваля «Нашествие», жизнь одинокой рокерши изменилась. Все чаще на страницах стали появляться фотографии любимого Даниила, тогда парню едва исполнилось 18 лет.

Близкие заметили, что Александра расцвела на глазах, и шутили о молодильных яблочках. Женщина не стеснялась своего юного избранника, напротив, она с гордостью демонстрировала его знакомым. Вместе влюбленные ездили на отдых, вместе проводили выходные. С 12-летней Викой, судя по снимкам, Даниил общался, как старший брат.

Когда в прошлом году Даниила забрали в армию, Александра в буквальном смысле считала дни до его возвращения. Возлюбленные обменивались нежными письмам.

Пока Даниил был в армии, возлюбленные обменивались нежными письмам.Фото: СОЦСЕТИ

«Безумно люблю тебя! – писала Александра. – Служи и знай, что дома ждет твоя любимая принцесска».

Дождалась. Даниил вернулся. Аккаунты Александра запестрели цветами.

Что стало причиной конфликта субботним вечером? Изменился ли Даниил? Или кого-то из двоих стала тяготить разница в возрасте? Во всяком случае, сам Даниил своей возлюбленной в соцсетях не козырял: он разместил лишь одно фото с Александрой в массе картинок о криминале и видео с уличными драками. Старую же страничку, заведенную с началом отношений, Даниил забросил.

«Мы ссоримся каждый раз «навсегда» и миримся вновь «навечно» – такая, блин, любовь у нас, у двух сумасшедших...», – подписано Александрой одно из фото на ней.

Как молодой человек потом объяснил людям в форме, взять нож его заставили обидные слова любимой. Назвала ли Александра его альфонсом или кем-то еще, следствие умалчивает. Но известно, что ссора вспыхнула «на почве личных неприязненных отношений».

Вскоре после убийства яркую иномарку засекли в Приозерске.Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре после убийства яркую иномарку засекли в Приозерске, по месту фактического жительства Даниила. Молодой человек держал путь на родину, в Карелию.

– Сотрудники угрозыска на личном «Ауди» одного из полицейских направились по следу подозреваемого, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – На 161 километре трассы «Сортавала», уже на территории Карелии, был замечен разыскиваемый автомобиль. Пытавшийся скрыться водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан» и «Ауди», где находились оперативники.

К счастью, никто в аварии не пострадал: даже авто полицейского получило незначительные повреждения. Гонщика скрутили и задержали. Ему готовятся предъявить обвинение в убийстве. В зависимости от обстоятельств, Даниилу может грозить от шести лет тюрьмы до пожизненного.