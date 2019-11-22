2019-11-22T13:29:19+03:00
Общество

«Черная пятница» в Санкт-Петербурге: Покупай, настроение повышай

Как правильно вести себя на самой ожидаемой распродаже года
Анна БЕРМАН
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Во многих магазинах Петербурга «Черная пятница» уже началась.Во многих магазинах Петербурга «Черная пятница» уже началась.
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Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных... Это не просто цитата из комедии "Иван Васильевич меняет профессию", но и вполне себе реальный список покупок в "Черную пятницу". По традиции, в США приходится он на пятницу после Дня благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября. В Интернете можно найти сотни тысяч роликов, как за океаном в этот день магазины разбирают до последней скрепки. В Петербурге – размах, конечно, не такой, но тоже есть, где сэкономить и чем себя порадовать.

Алгоритм к применению

Перед тем, как отправиться по петербургским магазинам, стоит составить список необходимых покупок. Давайте размышлять: три кинокамеры заграничных вам пригодятся вряд ли. Зато, если вы давно мечтали о телевизоре с изогнутым экраном - самое время его приобрести.

- Вспомните, какие товары вам действительно нужны, выпишите их на листочек. Вносите все, от самых сокровенных желаний до того, что вы в большом количестве используете в обычной жизни, например: вы молодая мама, и вам необходимы запасы подгузников, или детского питания. Вы мама школьника? Вам наверняка требуется школьная форма, наряд для дочери или сына на новогодний утренник. Вы занимаетесь рукоделием – значит, вам нужны материалы для творчества. Можете включить в список продукты длительного хранения, аптечные препараты, линзы, очки.

- Промониторьте цены на весь ваш список. Можете делать его в виде таблицы, где первая графа - товар, вторая графа - обычная цена, третья - цена, которая будет в «Черную пятницу».

- Отложите на карте или наличными сумму, которую вы готовы будете потратить на покупки. Постарайтесь в ожидании не трогать эти деньги, а когда наступит день «икс», не превысить лимит.

Совет психолога

Психолог-консультант Галина Васильева:

- Я из тех, кто одобряет шопинг-терапию. Сейчас осень, градус жизни на нуле, людям просто необходимы яркие эмоции, особенно в Петербурге, с его пасмурным низким небом. Летом и весной я бы посоветовала своим клиентам путешествия, зимой - заняться спортом, перед Новым годом - готовиться к празднику, а вот в промозглый ноябрь настроение могут улучшить удачные покупки и их ожидание. Даже если потом в течение двух недель, по закону, вы эти вещи вернете.

Горячие скидки в холодном ноябре - то, что нужно для поднятия настроения. Фото: freepik.

Горячие скидки в холодном ноябре - то, что нужно для поднятия настроения. Фото: freepik.

Выбор редакции

Топ-8 акций «Черной пятницы» в Петербурге

Магазин «Маленькая леди»

Что покупать: дизайнерскую одежду для девочек. В производстве утонченных моделей используют только качественные материалы. В магазине родители найдут школьную форму, нарядные платья, летнюю одежду и одежду на сезон осень-весна для девочек от 2 до 15 лет.

Во время акции удастся сэкономить и на нарядной, и на повседневной одежде. Фото предоставлено магазином «Маленькая леди».

Во время акции удастся сэкономить и на нарядной, и на повседневной одежде. Фото предоставлено магазином «Маленькая леди».

Сколько: с 28 ноября по 1 декабря скидки на школьную форму из прошлых коллекций составят до 70 процентов, на нарядные платья - до 40 процентов.

Где: Торговые комплексы «Невский Центр», «Атмосфера», «Европолис», «Гранд Каньон», «Питер-Радуга», «Лето», «Южный Полюс-дисконт». Скидки действуют во всех магазинах и на сайте MLEDY.RU.

Контакты: Горячая линия 8 (800) 350-96-93 (звонок по России бесплатный).

Оптика «Счастливый взгляд»

Что покупать: конечно же, модные оправы и контактные линзы. Линзы можно брать про запас. А оправы... оправы лишними не бывают, и если вы давно собирались обновить свои очки или обзавестись еще одной парой, самое время отправляться за покупками. Например, оправа Rayban обойдется вам в 5600, вместо обычных 7999 рублей.

Столько оправ... Глаза разбегаются! Фото: Андрей ГАШЕВ

Столько оправ... Глаза разбегаются!Фото: Андрей ГАШЕВ

Сколько: с 22 ноября по 1 декабря в «Счастливом взгляде» действует скидка 30 процентов на все. Подробности акции можно узнать на сайте компании.

Где: во всех салонах оптики «Счастливый взгляд». Кстати, 29 ноября в Мегаоптике «Счастливый взгляд» на Лиговском проспекте, 52 пройдут мастер-класс фэшн гуру Анастасии Ножиной, Fashion скетчи и будет работать молекулярный бар.

Контакты: сайт happylook.ru, телефон 8 (800) 555 666 7.

Baggins

Что покупать: женские и мужские сумки, портфели, чемоданы, рюкзаки, ремни, зонты и кошельки. Сеть магазинов существует с 1999 года, салоны работают только с проверенными отечественными и зарубежными производителями.

Стильная сумка может стать отличным подарком... Самой себе! Фото предоставлено Baggins.

Стильная сумка может стать отличным подарком... Самой себе! Фото предоставлено Baggins.

Сколько: с 00.00 29 ноября до 00.00 30 ноября действуют скидки от 10 до 40 процентов. Например, кожаную сумку Palio вместо 6990 рублей можно будет купить за 4990.

Где: на сайте www.baggins.ru и в магазине сети в ТРК “Континент” (проспект Стачек, 99).

Море чая

Что покупать: высокосортный чай ведущих чайных фабрик Шри-Ланки, Индии и Китая.

Самое время покупать любимый чай.

Самое время покупать любимый чай.

Сколько: с 25.11.2019 по 01.12.2019 в сети магазинов на некоторые товары скидки достигнут 25-60 процентов. Только учтите, что на позиции, которые уже участвуют в акциях, дополнительная скидка в «Черную пятницу» не распространяется.

Где: в магазинах сети «Море чая» и интернет-магазине www.morecha.ru.

Перекресток

Что покупать: в «Черную пятницу» можно запастись деликатесами к новогоднему столу и просто купить к ужину свежие продукты. Например, форель охлажденная обойдется вам всего в 399 рублей за килограмм, вместо 599, креветки варено-мороженые 120/150 199.90 рублей за килограмм, вместо 369. Сэкономить удастся и на многих других товарах.

Сколько: акция действует с 26.11.2019 по 2.12.2019.

Где: в супермаркетах «Перекресток» Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иммерсивное шоу «Вернувшиеся»

Что покупать: билеты на главное шоу Петербурга. В акции участвуют даты: 01.12.2019, 08.12.2019, 15.12.2019, 17.01.2020, 18.01.2020, 24.01.2020, 25.01.2020, 26.01.2020, 31.01.2020, сможете сходить сами или сделать хороший подарок к Новому году друзьям и близким.

Сколько: 20 процентов.

Где: на сайте Moshkov2.ru по промокоду BLACKFRIDAY.

Театральные билеты на bileter.ru

Что покупать: билеты в театр, на шоу и концерты.

К акции подключились даже петербургские театры. Фото: freepik.

К акции подключились даже петербургские театры. Фото: freepik.

Сколько: с 00.00 26 ноября 2019 года, до 23.59 1 декабря 2019 года вы можете получить скидку до 60 процентов по промокодам, которые будут указаны напротив мероприятий.

Где: в театральных кассах Bileter, в отделе заказов и доставки и на сайте www.bileter.ru.

Outlet Village Пулково

Что покупать: одежду, аксессуары, обувь. В торговом центре скидки действуют круглый год. К «Черной пятнице» каждый магазин готовит свои акции, узнать подробности можно в отделе информации на главном входе.

И здесь скидки! Фото: freepik.

И здесь скидки! Фото: freepik.

Сколько: до 30 процентов.

Где: Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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