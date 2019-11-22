Уникальную книгу с автографом Маяковского, подписанную Лиле Брик, продают в Петербурге за 850 тысяч рублей

Лиля Брик вошла в историю как главная муза Владимира Маяковского. Их любовь называли больной, маниакальной и таинственной. Недавно Российский аукционный дом рассказал об уникальном лоте. Они выставят книгу, которую Маяковский подарил Брик ровно сто лет назад.

ПРОВОДИЛАСЬ ЭКСПЕРТИЗА

В 1919 году прославленный советский поэт жил в одной квартире вместе с Лилей и ее мужем – Осипом Брик. Возлюбленной он презентовал свою поэму «Война и мир». Красными чернилами на первой странице Маяковский вывел: «Лиле! В. Мая. 1/VI 19 г.». Рядом он нарисовал милый цветочек. Прежде на публичных российских торгах автографы поэта, адресованные Брик, не появлялись.

- Книга в издательской обложке, - рассказывают об артефакте эксперты. – На обложке есть надрывы и загрязнения. Она отделена от блока. Есть неразрезанные страницы.

В том, что автограф принадлежит Владимиру Владимировичу, у экспертов нет никаких сомнений.

- Есть такое понятие, как сравнительный анализ. Работают эксперты и специалисты, которые проводят целый комплекс исследований. Проверяется бумага, издание, проводится сравнительный анализ и почерковедческая экспертиза, - рассказала «Комсомольской правде» главный эксперт-консультант Российского аукционного дома Светлана Честных. – К тому же, люди, которые коллекционируют такие вещи, разбираются в этих тонкостях не хуже экспертов.

ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ

О том, как книга оказалась среди лотов, организаторы букинистического аукциона не рассказывают. Однако они уточнили, что есть несколько путей, по которым издания попадают на торги.

- Есть коллекции, с которыми мы работаем много лет. Бывает, владелец хочет что-то продать, чтобы купить что-то другое. Или, например, есть вещи, которые дублируют друг друга. Их решают продать или обменять, - отметила Светлана Честных. – Какие-то вещи люди получают по наследству и даже не всегда знают, что это такое. Здесь важно им помочь, чтобы они ничего не выбросили, не потеряли, а получили максимальное количество денег.

В конце ноября «Война и мир» уйдет с молотка на аукционе «Редкие книги». Приблизительная стоимость издания 790–850 тысяч рублей. Перед этим увидеть поэму сможет любой желающий. Все лоты представят на предаукционной выставке с 26 по 29 ноября по адресу переулок Гривцова, 5В.

НА ЗАМЕТКУ

Всего на аукционе разыграют 314 лотов. Помимо книги Маяковского есть издания с автографами Алексей Толстого (40-42 тысячи рублей) и Антона Чехова, подписавшийся «А. Чехонте» (250-280 тысяч рублей). Также представят уйдут редкие пособия по истории, искусству, праву, финансам, художественная литература, издания для детей, путеводители, карты, коллекционный винил, киноафиши и постеры.