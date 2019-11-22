«Мрази мусор не донесли»: начальницу управления культуры Петрозаводска уволили за резкость в соцсетях

Эмоциональность в соцсетях до добра не доводит. Позавчера в этом на личном опыте убедилась 25-летняя учительница истории, которую «попросили» с работы за слишком откровенную страничку в Твиттере, а чуть раньше – крупная чиновница из Петрозаводска. На своей страничке в Фейсбуке она назвала жителей города (не всех, правда, а только часть) «мразями», и вскоре получила от начальства предложение покинуть должность по собственному желанию.

Речь идет об Анне Лесонен, с августа 2018 года возглавлявшей управление культуры в администрации Петрозаводска. Несколько дней назад, вернувшись из отпуска, Лесонен разобрала дома старые вещи, понесла их на мусорку и там испытала культурный шок: оранжевый решетчатый контейнер оказался заполнен отходами едва ли на четверть, в то время как все остальное было щедро раскидано вокруг.

Тот самый пост раздора, из-за которого чиновница лишилась работы. Фото: Facebook

- Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой (так как у меня нет инвентаря для субботников), я убирала это дерьмо, - написала чуть позже Лесонен в Фейсбуке. – Потому что я здесь живу! Заполнила мусорный контейнер до половины. Знаете, что? Мне не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во Вселенную мое сознание. Потому что это не «случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили», это мрази мусор до помойки не донесли.

По словам чиновницы, она чуть не сорвала больную спину, таская к мусорке мешки с отходами. Однако ее начальство порыв не оценило.

- Пост Анны Юрьевны Лесонен содержит оскорбления жителей города, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Петрозаводска. – Подобное поведение, по мнению городских властей, является недопустимым для муниципального служащего.

В соцсетях мнения о поступке чиновницы разделились: одни говорят, что свое наказание она заслужила, другие - что заниматься уборкой мусора важнее, чем наказывать за высказывания в соцсетях. Фото: администрация Петрозаводска

То, что до того, как обрушиться на петрозаводских грязнуль с критикой в соцсетях, Лесонен собственноручно привела контейнерную площадку в порядок, ее не оправдывает, считают в администрации.

- Сейчас Анне Юрьевне предложено после выхода из отпуска, который продлится до 25 ноября, написать заявление по собственному желанию, - отметили в пресс-службе. – Если она не воспользуется этим предложением, будут приниматься дальнейшие решение.

Что это за «дальнейшие решения», наш собеседник не уточнил.

Сама Анна Лесонен отказалась комментировать случившееся – по ее словам, до нас она уже имела опыт общения с другими СМИ, которые «намерено выставили ее идиоткой».

Между тем в защиты чиновницы высказался депутат Законодательного собрания Республики Карелия Владимир Лиминчук. По его словам, увольнение Лесонен - слишком жесткий и резкий шаг.

- Мы потеряем блестящего профессионала и неравнодушного человека, - объяснил Лиминчук на своем канале в YouTube. - Лучше ограничиться замечанием, предложением, даже выговором, если это будет нужно.

По словам Лиминчука, со "стилистикой речи" Лисонен он не согласен, но ее эмоции полностью поддерживает.

- Город очень грязный, - подытожил депутат.