В Петербурге представили новое приложение для автоматической оплаты парковки

Зона платной парковки в центре Северной столицы работает уже четыре года. Это почти три тысячи мест на 27 улицах между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Но в Смольном считают, что этого недостаточно и требуется еще 55 тысяч новых мест. Тринадцать тысяч из них могут открыть уже в следующем году.

- Проект есть уже давно, - рассказал советник директора «Городского центра управления парковками» Олег Ребеза. – Потребуется дополнительная корректировка, потому что где-то установили дополнительные знаки, где-то появилась разметка. Но это небольшой процент изменений.

Следующий год вообще может стать для платных парковок «революционным». В Петербурге надеются, что наконец-то смогут штрафовать «зайцев» - водителей, которые оставляют свое авто на стоянках, но не платят за них. По словам Ребезы, таких достаточно много. Сейчас им удается остаться безнаказанными, потому что по закону полиция не может передавать личные данные чиновникам, которые отвечают за собираемость штрафов.

- Ожидаем, что решение на федеральном уровне по штрафам будет подписано, и мы получим персональные данные водителей, - отметил Ребеза.

Новое приложение сможет автоматически оплачивать парковку.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

У водителей появится новое приложение

Московские разработчики представили мобильное приложение «Паркоматика» для легкой оплаты платных парковок. В столице, к слову, оно уже успешно работает.

Скачать его можно бесплатно. Но ленивым водителям придется приобрести еще и специальный прибор для автоматической работы, а это уже недешевое удовольствие – стоит он 3400 рублей. Без этого устройство приложение работает в ручном режиме. То есть придется вводить данные самостоятельно.

– Все, что нужно человеку, приехать в зону платной парковки, выйти из автомобиля, пойти по своим делам. И через пять минут автоматически запустится парковочная сессия. Устройство определит, что автомобиль приехал в зону платной парковки и совершил остановку. Через пять минут передается информация в Городской центр управления парковками о том, что автомобиль с таким-то госномером стоит в зоне парковки, – рассказал Технический директор компании-разработчика Кирилл Шатров. – В мобильном приложении отображается длительность парковочной сессии. И она завершится автоматически, когда автомобиль покинет эту зону.

Напомним, что также оплатить парковку можно с помощью паркомата – банковской картой. А также по смс, мобильному приложению «Парковки Санкт-Петербурга» и через специальный сайт. Пока новое приложение в Петербурге запустили в тестовом режиме, который продлится месяц.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Думать о расширении пока рано»

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО»:

– Существующая зона платной парковки еще не работает таким образом, которым должна. Соответственно, о расширение не стоит вести речи. Сначала нужно наладить существующую зону, отладить оплату, и, конечно разобраться со штрафами за неоплату. И только после этого можно думать о расширении.

Приложение "Паркоматика" представили в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ЗАМЕТКУ

Режим работы платных парковок:

С 8:00 до 20:00 – в платном режиме ежедневно, включая выходные и праздничные дни;

С 20:01 до 7:59 – бесплатно.

Стоимость парковки:

Для легковых автомобилей – 60 рублей в час,

для велосипедистов – 30 рублей в час,

для водителей грузовых машин – 120 рублей в час.