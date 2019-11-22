Душил до потери сознания: Первая жертва жестокости доцента СПбГУ Олега Соколова рассказала историю отношений с ним

Историю доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою молодую любовницу Анастасию Ещенко, знает уже вся страна. Но были в биографии 63-летнего историка и другие темные страницы. Одна из них - былые отношения с другой молодой студенткой, которые едва не стоили той жизни. Знакомство состоялось в 2004 году, когда Соколов, будучи преподавателем истфака госуниверситета искал себе ассистентку.

- Он тогда писал «Аустерлиц». Смотрел он на меня очень оценивающе, как будто раздевал, мне это было неприятно, - вспоминает о первом собеседовании в интервью «Фонтанке» сама девушка.

Олег Соколов участвовал в исторических реконструкцияхФото: СОЦСЕТИ

Тогда ему было 48, а ей 18, и она еще не знала, что это не самое приятное знакомство перерастет в страстные отношения, которые закончатся для нее травмой на всю жизнь.

Впрочем, на тот момент пути ассистентки и историка довольно быстро разошлись . Работа была тяжелой, а платил он мало. Следующий раз они встретились через год.

- Все девочки были от него в диком восторге, никто не пропускал лекций, что показательно. Он меня узнал, спросил, как мои дела, добавил, что дописал свой «Аустерлиц» и обязательно хочет подарить мне экземпляр.

Появилось видео попытки самоубийства доцента Олега Соколова.

После этого Олег Соколов раздобыл номер телефона студентки и приглашал ее на ужин, но не срослось. Третий раз они повстречались летом 2007 года на исторической конференции которая была посвящена Наполеону. Сюда девушка пришла с подругой. Встреча, короткое приветствие, несколько слов и все трое уже едут ужинать в ресторан, после которого немолодой историк проводил бывшую ассистентку до дома не забыв отметить, как она похорошела за прошедшие годы.

А потом все и закрутилось.

- Он стал активно названивать, просил о встрече и пригласил меня на свой день рождения в Москву. Он посадил меня рядом с собой и объявил: «Прекрасная Катрин приехала к нам специально из Петербурга, на мой день рождения». На празднике я была единственной женщиной и оказалась в дурацкой ситуации, потому что все сразу же подумали, что я с ним, хотя отношений у нас не было.

До 9 января 2020 года Соколов будет находиться в "Крестах".Фото: Артем КИЛЬКИН

Но отношения, тем не менее начались. По словам девушки, Соколов жил тогда больше в Москве и один, поэтому она не подозревала, что у него в Петербурге есть жена, которая к тому же беременна.

- Я сказала: «Если у вас есть какие-то обязательства в жизни, скажите мне сразу, я хотела бы знать об этом заранее». Но он ответил, что вдовец, что есть взрослая дочь за границей.

Сердце юной красавицы дрогнуло и роман с уже известным на тот момент историком разгорелся со всей страстью.

Уже потом, от друзей, девушка узнала о жене Олега Соколова которая уехала из Москвы «на сносях», и попыталась с ним объясниться. Закончилось все истерикой. Со стороны мужчины.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

Но, несмотря на это, отношения продолжились. Не сказать, что они были плохи во всем. Историк много читал, воспитывал, всячески вовлекал молодую любовницу в свою деятельность и, по ее словам, сильно развивал тех людей, которые с ним жили.

А вот на деньги был скуп и не слишком интересовался, на что живет его спутница.

- Он любил хорошие рестораны, широко жить, но делал он это только ради себя.

Дорогих подарков не дарил, при этом заваливал игрушечными медвежатами. Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его медведиком.

Профессиональной карьере девушки маститый преподаватель при этом никак не помогал.

- Все батрачили на его книги, и, в лучшем случае, он писал для них посвящение вначале. В одной из них фамилию жены поставил рядом с фамилией любовницы. Я удивилась, когда узнала, что он публиковал с Настей какие-то статьи. Он никогда не касался моей учебы и только навредил. Я всячески скрывала с ним отношения, в университете ничего не знали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743159" frameborder="0"></iframe> Соколова, подозреваемого в убийстве любовницы-студентки, арестовали до 9 января 2020 года.Роман ЛЯЛИН, Артем КИЛЬКИН

Так пролетело около года. Девушка врала родителям что работает в Москве, а сама жила с историком, помогала ему в работе. Соколов не интересовался студентками, которые не в теме его исследований и увлечений.

Но время шло, а о разводе с женой и свадьбе, о которой мужчина заикался ранее, теперь речи не шло. Поняв, что ждать дальше нечего, молодая любовница приняла решение расстаться после заграничной поездки.

- Я вернулась из Франции, он встретил меня с цветами. Спросила, решил ли он что-то. Сказал – сейчас лето, такая пора, не хочет портить настроение близким. Попросил подождать до осени. В сентябре он сказал, что нужно еще время. Закончилась сессия. Я снова спросила, решил ли он семейные вопросы. Нет. Вот тогда я уже сказала, что нам надо расстаться. Это было искренне, я действительно хотела от него уйти, хотела начать новую жизнь.

На фото Соколов с Ещенко. Ему нравились девушки именно такого типажа.Фото: с личной страницы в соцсети.

К этому времени у девушки было подорвано психическое здоровье. Круг ее общения замыкался на любимом мужчине. Всех друзей, родных и близких он умело оттеснил в сторону. Постоянно звонил, контролировал каждый шаг. Вырваться из ловушки оказалось не только непросто, но еще и опасно для жизни.

Однажды девушка чуть позже пришла домой. Тогда пьяный Соколов (он «пил, как лошадь») устроил грандиозный скандал с битьем посуды и угрозами физического насилия. Это стало последней каплей.

– 29 ноября 2008 года я поехала к друзьям в Москву. Хотела по-тихому забрать свои вещи. Он не знал, что я в городе, соврала, что в Петербурге. Но он узнал, звонил, оскорблял. Я решила ничего не забирать, но он убедил приехать. Спокойно и дружелюбно сказал, что все понимает и готов отпустить «Ты приедешь за вещами, я сделаю ужин, посидим в последний раз и спокойно расстанемся». Я взяла такси, доехала до какой-то точки, где меня забрал его водитель. Я абсолютно была уверена, что ничего не случится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743085" frameborder="0"></iframe> Историк Олег Соколов в образе Наполеона: Подозреваемый в убийстве студентки - о жизни, сражениях и любви.

Но как только девушка ступила через порок, в ее возрастного любовника словно вселился бес.

– Он помог мне снять шубу и тут же схватил мои руки и крепко завязал веревкой. Усадил на стул и привязал меня к нему скотчем. У него были подготовлены свечи, свет выключил, зажег их. Я пошевелиться не могла. Потом он начал меня бить, принес утюг.

Убеленный сединами преподаватель орал, что его бывшая пассия монстр и чудовище, что у нее есть любовник. Угрожал расправой: «Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня».

И в какой-то момент перешел от слов к делу - накинул шнур на шею и начал душить до тех пор, пока девушка едва не потеряла сознание. В этот момент будущий убийца остановился.

- У него случилась истерика. Я в полуобмороке на полу, а он истерит. Потом плеснул водой в лицо, дал попить. Развязал, я доползла до ванны, увидела свое отражение.. Потом он принес мне таблетки обезболивающие. Ночью он рыдал.

Соколов любил красивую жизнь и женщины для него были... аксессуаром.Фото: СОЦСЕТИ

Следующие сутки обессиленная девушка провела в квартире мучителя. При этом он велел ей сидеть в комнате и не выходить, а сам с гостями за столом праздновал прошедшую годовщину Аустерлица - к слову, о ситуации, когда убитая 11 годами позже Анастасия Ещенко два дня лежала в квартире на Мойке, а тут же «рядом» с ее трупом Соколов принимал гостей.

Но тем же вечером побитая и едва живая экс-любовница сбежала от мучителя. Вырвалась (он порвал ей шубу) и уехала в Петербург. Там и пошла писать уже ставшее знаменитым заявление о попытке убийства.

Но в отделении с избитой девушкой (синяки на лице, разбита губа, борозда на шее, синяки на запястьях от веревки) разговаривать не хотели: «Убивали в Москве - езжайте в Москву. Впрочем, после долгих уговоров, заявление приняли. Правда хода делу не дали.

- Не думаю, что его покрывали. Им было все равно, кто меня бил – хоть Соколов, хоть Пупкин. Они просто не хотели с этим разбираться.

Но и на этом отношения не закончились. Олег Соколов позвонил в тот же день. Уговаривал, рыдал в трубку. Даже заплатил за взлом соцсетей бывшей сожительницы. А она сама месяц пролежала дома в депрессии, не выходила на улицу, не общалась ни с кем.

Удивительно, но даже после этого отношения кое-как продолжались. Еще почти год. Но психологическое состояние девушки то и дело сбоило.

- В какой-то момент я наглоталась таблеток, меня откачали, и знаете, как он отреагировал? «Ну, подумаешь. Ну, не умерла же». Никакого сочувствия, абсолютно. Ему совершенно пофиг. Ты можешь застрелиться у него на глазах, а он ничего не сделает. Он монстр и умеет манипулировать, играть.

После случившегося доцента Соколова уволили из СПбГУ.Фото: СОЦСЕТИ

И лишь после очередного скандала с угрозами, который разразился во время совместной поездки во Францию, была поставлена жирная точка.

- Я опять закатила истерику, что-то ему высказывала. Он в тот момент разделывал мясо, повернулся и, глядя на меня, сказал: «Я тебя убью, сука». Это было так натурально, что у меня в голове что-то щелкнуло. Мы прилетели домой и я ушла от него.

После отношения она была как параноик, сменила номера телефонов, аккаунты в соцсетях. Нашла работу никак не связанную с историей и четыре года не смотрела на мужчин.

С Олегом Соколовым она встретилась еще лишь раз.

– Через несколько лет мы виделись на каком-то семинаре. Он мне рассказал, что у него новые отношения, что ей 18 лет. Но мне было все равно. Я не хотела знать подробности его жизни.

Уже потом, узнав шокирующую историю убийства Анастасии Ещенко девушка стала винить себя, что не донесла историю миру. Что не выступила на суде по делу Кужима (студент, у которого в 2018 году произошел конфликт с Соколовым. – Прим. ред.). Может тогда она смогла бы уберечь новую любовницу историка от жестокого конца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743138" frameborder="0"></iframe> Доцент СПбГУ Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, расплакался в зале суда.Роман ЛЯЛИН

- Когда я отказалась выступать в суде по делу Кужима, мне говорили, что, если через год он Ещенко убьет, то я тоже буду виновата. Я стараюсь об этом не думать, все мои друзья говорят: «не вини себя». Я очень хочу избежать этого чувства, но оно меня тяготит.

- Наверное, если бы я тогда знала, что ее мама работает в МВД, я бы ей написала. Я не знаю, поменяло бы это что-то. Он ее все равно бы не отпустил. Как только она попыталась бы сбежать, он бы ее убил. Я думаю, она была обречена. Он не убил меня только потому, что был моложе, был женат, у него только родился ребенок. А человек, зашедший с ним так далеко... Они жили вместе, он развелся, не скрывал отношения в университете. С такими авансами, с таким углублением в его жизнь, у нее не было шансов вырваться просто так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744045" frameborder="0"></iframe> На совести Олега Соколова оказалась не единственная смерть человека.Артем КИЛЬКИН

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