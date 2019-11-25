2019-11-25T12:03:42+03:00
Спорт

«Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019: Прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов по футболу «Зенит» – «Лион». Команды сыграют в среду, 27 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 20.55
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019 – 2:1 (победа «Зенита»).

Проиграв два матча подряд немецкому «Лейпцигу» - на чужом поле и дома - петербургский «Зенит» загнал себя в ловушку. Право на ошибку у команды Сергея Семака не осталось. Если продолжать надеяться на выход в плей-офф Лиги чемпионов, то надо побеждать в двух оставшихся играх группового турнира. Первый из них на «Газпром Арене», в среду, 27-го ноября – против французского «Лиона». И расклад пока в пользу гостей.

У «ткачей» после 4 туров на счету 7 очков и вторая строчка в таблице группы G. Выше французов находится только «Лейпциг», имеющий 9 баллов, а у «Зенита» только 4.

Лионцы начали розыгрыш с домашней ничьи как раз против петербургского клуба, продолжили неожиданной выездной победой над «Лейпцигом» 2:0. В третьем туре французы обидно проиграли «Бенфике» из-за ошибки вратаря в концовке матча. Однако, спустя неделю «Лион» взял убедительный реванш у португальских «орлов» 3:1.

Впрочем, во внутреннем чемпионате у «львов» все складывается намного сложнее. Пока во французской лиге соперник «сине-бело-голубых» только на 13-м месте. Правда, отрыв от второго, лигочемпионского места только 6 очков.

В октябре команда пережила смену тренера: бразильца Силвиньо сменил француз Руди Гарсия. С ним команда заиграла намного симпатичнее. И пытаются в каждом матче действовать на максимуме. У лионцев очень сильная атакующая линия. В чемпионате Франции они идут по результативности на втором месте — 20 мячей в 13 матчах. Лучше показатели только у лидера — парижского ПСЖ. Лидерами нападения являются француз Мусса Дембеле (9 голов) и голландец Мемфис Депай (7 голов и две передачи). Эта парочка способна разорвать любую оборону. В других линиях выделяются Ауар, Тузар и Денайер. Вполне вероятно, что в гостях «ткачи» тоже постараются действовать первым номером. Другой вопрос, согласятся ли птеребуржцы отдать инициативу при своих трибунах и ловить свой шанс в контратаках.

В последних матчах зенитовцы не очень убедительно смотрится как раз в атаке. И, это, прежде всего связано с тем, что сбился прицел у Артема Дзюбы. Зависимость от капитана у невской команды — пока серьезная. Впрочем, после успешного завершения сезона в сборной, у Дзюбиньо и его партнеров по национальной команде должно быть хорошее настроение и может открыться второе дыхание. «Зениту» вполне по силам обыграть французов и продолжить гонку за выход в плей-офф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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