Где в Санкт-Петербурге бесплатно срубить елку к Новому 2020 году: Адреса лесничеств, условия

Где в Санкт-Петербурге можно бесплатно срубить елку к новому году: Адреса лесничеств

Через несколько недель по всему Петербургу откроются елочные базары. Судя по ценам прошлого года, приобрести там пушистую красавицу к празднику можно в среднем за тысячу рублей. А можно получить елочку безвозмездно. То есть даром. Хорошую традицию уже третий год подряд продолжают лесничества Ленинградской области, где с 1 декабря 2019 года можно будет срубить елку к Новому году бесплатно.

- Вообще этой традиции более десяти лет, - напоминают в пресс-службе администрации Ленинградской области. – Но до 2016 года елочки отпускались за символическую минимальную плату по договору купли-продажи древесины для граждан – от 3 до 20 рублей в зависимости от высоты дерева. При этом оформление оплаты занимало время, комиссии зачастую превышала сам платеж. А в 2016-м губернатор Александр Дрозденко разрешил в канун и во время новогодних праздников рубить «домашние» елочки – бесплатно.

И вот уже который год за елями и другими хвойными деревцами приезжают десятки тысяч жителей Петербурга и Ленинградской области. Их не пугает даже то, что дерево нужно будет срубить и привезти домой самостоятельно. Наоборот, это становится интересным приключением и хорошим занятием для всей семьи в выходной день.

Отправляться за деревцем петербуржцы жители Ленинградской области могут уже с 1 декабря 2019 года. Правда, сначала нужно будет заглянуть в местное лесничество – заключить договор и получить номер участка, где можно будет рубить. Ведь просто так махать топором, где попало, никто не позволит. Как правило, елочку можно срубить на территории линейных объектов — просеки линий электропередачи, трубопроводов, лесных дорог, где хвойная поросль предназначена для сплошной технической рубки.

КОНКРЕТНО

- Бесплатно срубить елку к новому году в Ленобласти для собственных нужд можно с 1 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

- На одного человека полагается одно дерево высотой не более трех метров.

- Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке нужно иметь при себе договор купли-продажи. Заключить его можно в лесничестве при предъявлении паспорта.

- Рубить ель можно только на лесном участке, указанном в договоре. Такие отводятся во всех лесничествах, то есть во всех районах Ленобласти.

Адреса и телефоны лесничеств Ленобласти

Бокситогорское лесничество: Бокситогорск, пер. Октябрьский, 11; контактные телефоны: 8-813-66-21-463 Смирнов Евгений Павлович;

Волосовское лесничество: г. Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-ый км; контактные телефоны: 8-813-73-24-223 Смертин Сергей Николаевич;

Волховское лесничество: г. Волхов, ул. Вокзальная, 8; контактные телефоны: 8-813-63-23-958 Кучмар Виктор Васильевич;

Всеволожское лесничество: Всеволожский район, п.Токсово, ул.Гагарина, 22; контактные телефоны: 616-25-87; 616-62-37; 616-25-83; 616-25-89 Петров Анатолий Федорович;

Гатчинское лесничество: г. Гатчина, Красносельское шоссе, 6; контактные телефоны: 8-813-71-939-21; 8-813-71-32-718 Хаванин Сергей Сергеевич;

Кингисеппское лесничество: Кингисепп, ул. Дорожников, 37; контактные телефоны: 8-813-75-21-844; 8-813-75-40-170 Бровченко Дмитрий Александрович;

Киришское лесничество: г. Кириши, устье Черной речки; контактные телефоны: 8-813-68-72-077 Дмитриев Олег Игоревич;

Кировское лесничество: г. Кировск, ул. Кирова, 41; контактные телефоны: 8-813-62-22-449 Степанченко Павел Николаевич;

Лодейнопольское лесничество: г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, 11; контактные телефоны: 8-813-64-212-44 И.о. директора Леонтьев Владимир Николаевич;

Ломоносовское лесничество: г. Ломоносов, ул. Черникова, 20А; контактные телефоны: 423-03-37 423-06-20 Дикий Алексей Владимирович;

Лужское лесничество: г. Луга, пер. Петергофский, 9а; контактные телефоны: 8-813-72-20-601 Ходотов Олег Валерьевич;

Любанское лесничество: Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, 16; контактные телефоны: 8-813-61-71-631 И.о. директора Матвиива Ольга Павловна;

Подпорожское лесничество: г.Подпорожье, ул.Исакова, 19; контактные телефоны: 8-813-65-219-34 8-813-65-219-92 И.о. директора Петров Илья Юрьевич;

Приозерское лесничество: Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, 7; контактные телефоны: 8-813-79-616-98; 8-921-568-50-89; 8-813-79-61-60 Булычев Антон Александрович;

Рощинское лесничество: Выборгский район, п. Рощино, ул. Круговая, 10; контактные телефоны: 8-813-78-64-475 Турченюк Василий Николаевич;

Северо – Западное лесничество: г. Выборг, ул. Песочная, 1-а; контактные телефоны: 8-813-78-519-07; 8-813-78-519-27 Петров Валентин Анатольевич;

Сланцевское лесничество: г. Сланцы, ул. Станция Сланцы, 42а; контактные телефоны: 8-813-74-362-88; 8-813-74-363-11 Пташиц Александр Васильевич;

Тихвинское лесничество: г. Тихвин, ул. Социалистическая, 10; контактные телефоны: 8-813-67-51-371 Ладышкин Сергей Николаевич;

Учебно-опытное лесничество: г.п. Ульяновка, Московское шоссе; контактные телефоны: 8-921-768-78-20 Любимов Дмитрий Александрович.

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Адреса и телефоны лесничеств размещены на сайте Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.