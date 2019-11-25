Зима близко: в Ленинградском зоопарке впали в спячку сурки

В Петербурге похолодало и синоптики говорят - сильного тепла уже ждать не придется. Небольшая оттепель будет в середине недели, но к выходным снова: -5...-6 градусов. А к самому концу месяца город должно припорошить снегом.

- Рассчитываем, что к 30 ноября уже будет действительно зимняя картина, - рассказал "Комсомолке" главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Первыми же приближение морозов почувствовали животные. Сурки в Ленинградском зоопарке успели обзавестись толстым слоем жира и уже впали в спячку.

- Уснули все наши сурки: Ижорик, Августина и три их детеныша, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка. - Их примеру последовала и Отрада, еще одна сурчиха, которая живет по соседству.

Напомним, для маленьких сурчат это первая зима. Малыши родились в конце апреля, через месяц после того, как их родители вышли из теплой берлоги.

Теперь же сурочье семейство выберется из уютного теплого домика только весной. Как правило, просыпаются зверьки в середине апреля. На День сурка они - в отличие от своих американских собратьев - еще видят сны. В зоопарке напоминают: ждать, что 2 февраля сурки выберутся посмотреть на свою тень, смысла практически нет.

- В Петербурге теплеет значительно позже, - объясняют сотрудники Ленинградского зоопарка. - А сурки проснутся, когда и днем, и ночью будет устойчивый плюс.

Впрочем, все будет зависеть от погоды. Так, весной 2019-го сурки проснулись почти месяц раньше обычного - уже в середине марта. Они почувствовали приближение тепла намного раньше людей и даже синоптиков.