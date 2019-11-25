Мама простила отца: У звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук объявилась родная сестра

Анна Ковальчук прославилась благодаря главной роли в детективном сериале «Тайны следствия», который уже 19 лет снимают и показывают по телевидению. В самом первом сезоне актриса стала мамой, родив дочь Злату прямо в кадре. Под беременность и роды Ковальчук специально переписали сценарий.

- Я впервые стала мамой рано, в 20 лет. Очень хотела детей, – рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека». – Я как-то с раннего детства чувствовала себя взрослой. Мама много работала и мало проводила времени со мной. Но была безграничная любовь отца. Он всегда видел во мне принцессу и во всем помогал. А я так мечтала иметь сестренку, что однажды, лет в десять примерно, привела с улицы четырехлетнюю девочку и заявила, что это моя сестра.

Борису Корчевникову Анна рассказала, что пять лет назад в ее жизни появилась настоящая сестра. Екатерина, которой сейчас 21 год, приехала из Сыктывкара. По словам актрисы, ее отец несколько раз уходил от мамы, но потом возвращался.

- Оказывается, у моего папы была очень бурная молодость. Они расставались с мамой, хотели разводиться. Потом снова сходились. Видимо, ему нужна была перезагрузка. Когда Катя подросла, то нашла папу. Она приехала в Питер, пришла на мой спектакль. Она подарила мне тогда цветы, но не призналась, кто она, - сообщила актриса.

Екатерина тоже стала актрисой. Она училась в Театральном институте на Моховой на курсе Ивана Краско.

- Я пришла на их дипломный спектакль и увидела, как она играет. Это фантастика. Она маленькая, худенькая. Безумно талантливая. Очень ласковая. Я счастлива, что обрела сестру. Мы стали близкими подругами. Конечно, моей маме поначалу было не по себе. Но теперь все хорошо. Она смогла простить отца, - поделилась Анна.