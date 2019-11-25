«Единственный человек, который мог поправить президента»: умерла «главный русист планеты» Людмилы Вербицкой

24 ноября на 84 году жизни умерла Людмила Вербицкая – знаменитый филолог, почетный президент Санкт-Петербургского государственного университета, ученый, которого друзья и коллеги называют «главным русистом планеты». Причиной смерти Людмилы Вербицкой стала онкология. С тяжелой болезнью Людмила Алексеевна боролась долгие годы, но до последнего продолжала работать, даже когда уже не могла отвечать на телефонные звонки.

«МЕЧТАЛА СТАТЬ ВРАЧОМ»

Людмила Вербицкая была, без преувеличения, лучшим в стране специалистом по русскому языку. Человеком, без остатка поглощенным своим делом, ученым, совета у которого спрашивал сам президент.

Но удивительно, что всего этого могло и не быть, распорядись судьба чуть-чуть иначе.

- У Людмилы Алексеевны очень драматичная судьба, - вспоминает почетный профессор и бывший проректор СПбГУ Людмила Громова. – Ее отец был осужден и расстрелял по Ленинградскому делу. Четыре года она провела в детской колонии во Львове. Но не отчаялась и не сломалась, а даже наоборот – нашла в себе силы стремиться к чему-то большому и значимому. Однажды она вспоминала, как пересказывала своим «соседям» - малолетним преступникам – классические произведения, которые когда-то читала.

Благодаря ходатайству заместительницы директора лагеря Людмила Алексеевна смогла поступить во Львовский университет.

- Она сама признавалась, что всегда мечтала стать врачом, - продолжает наша собеседница. – Но путь в медицину ей, как дочери репрессированного, был закрыт. Зато Людмиле Алексеевне разрешили поступить на филологический факультет – и к счастью для всех нас, для всей российский науки, она этой возможностью воспользовалась.

Кстати, мечту Людмилы Вербицкой несколько лет спустя воплотила ее младшая сестра, Наталья Бубнова – она стала хирургом, профессором кафедры общей хирургии СПбГУ.

«ЗОЛОТАЯ ЭПОХА» УНИВЕРСИТЕТА

Университет при Людмиле Алексеевне, продолжает Громова, пережил настоящий золотой век. И это при том, что на должность ректора она пришла в 1994 году – в самый разгар «бесславных девяностых».

- Это было очень непростое время – и для страны в целом и для системы образования в частности, - вспоминает наша собеседница. – Работникам не платили зарплату, то и дело возникали сложности с финансированием. Можно сказать, везде – но только не у нас, не в СПбГУ. Благодаря Людмиле Алексеевне мы с такими проблемами не сталкивались – и можно только догадываться, каких усилий ей это все стоило, сколько времени, здоровья и сил она на это тратила.

Достаточно сказать, что в середине девяностых по инициативе и при поддержке Людмилы Вербицкой в университете открылось два новых факультета: медицинский и факультет международных отношений.

Людмила Вербицкая была, без преувеличения, лучшим в стране специалистом по русскому языку.Фото: Илья СМИРНОВ

«НЕ ВЕРИТСЯ В СЛУЧИВШЕЕСЯ»

- Мы до сих пор не можем поверить в случившееся, - признается вице-президент Российской академии образования Юрий Зинченко. – Людмила Алексеевна внесла, без преувеличения, колоссальный вклад в развитие лингвистики и филологии. Это человек, благодаря которому проблемы и вопросы русского языка вошли стали обсуждаться на федеральном уровне. Мы были знакомы с ней 30 лет – и все эти годы она являлась для меня образцом подхода к работе и к человеческим отношениям.

Наш собеседник вспоминает: Людмила Вербицкая была, наверное, единственным человеком, который мог безо всякого страха или стеснения поправить Владимира Путина. А сам президент звонил ей и просил уточнить, как правильно поставить ударение в том или ином слове.

- В этих вопросах она была непререкаемым авторитетом, - констатирует Зинченко. – И для всех нас ее уход – это, конечно, огромная, непредставимая потеря.

Дату и время прощания с Людмилой Алексеевной Вербицкой в Санкт-Петербургском государственном университете пообещали сообщить дополнительно.

СКАЗАНО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, и он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

- Мы будем помнить Людмилу Алексеевну как глубоко интеллигентного, отзывчивого, жизнерадостного, необычайно деятельного человека и талантливого ученого. Ее уход – большая потеря не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров:

- Кончина Людмилы Алексеевны – невосполнимая потеря для нашего города, для всей страны. От нас ушел человек уникального таланта, душевных и человеческих качеств. Выдающийся лингвист современности, тонко чувствовавший и понимавший слово, умевший передать любовь к родному языку своим ученикам и всем петербуржцам, Людмила Алексеевна была голосом эпохи в научной сфере, непререкаемым авторитетом в Санкт-Петербургском государственном университете – ее альма-матер. Неоценим вклад Людмилы Вербицкой в развитие университета и общественную жизнь города в годы, когда она занимала должность почетного президента Российской академии образования. Память о Людмиле Алексеевне Вербицкой вечно будет жить в наших сердцах.